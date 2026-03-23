Ці судна пройшли через Ормузьку протоку: для кого Іран зробив виключення

Стало відомо, що через Ормузьку протоку пройшли 2 додаткові судна під індійським прапором. Вони перевозили скраплений нафтовий газ. Іран ці судна пропустив.

Що відомом про пересування суден через Ормузьку протоку?

Ці судна – Jag Vasant та Pine Gas рухаються маршрутом, що був схвалений Іраном, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Як відомо, ці судна вирушили на північ від узбережжя ОАЕ до іранських островів Кешм та Ларак.

Імовірно, ці судна прямують до Індії. Нагадаємо, наразі ця країна стикається з дефіцитом зрідженого нафтового газу.

Повний прохід через Ормузьку протоку може тривати до 14 годин. Тобто, якщо Jag Vasant та Pine Gas продовжать рухатись, вони можуть досягнути іншого боку протоки в Оманській затоці до вечора сьогодні.

Зауважимо, що раніше стало відомо про 2 індійські авіаносці уже отримували дозвіл на проходження Ормузької протоки. Щобільше, одним з цих суден керували іранські ВМС, повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на вихідних – безпосередньо перед цим перетином – розмовляв з президентом Ірану Ахмадом Масудом Пезешкіаном і наголосив на важливості збереження відкритих судноплавних шляхів, тоді як міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі,

– вказує видання.

Водночас дані відстеження показують, що:

судно Jag Vasant увійшло до Перської затоки через Ормузьку протоку ще 26 лютого;

воно заправилося і застрягло саме через початок війни.

Іран використовує протоку як інструмент морської дипломатії, змушуючи країни вибирати між західним союзом та енергетичною стабільністю,

– каже директор індійського підрозділу Sentosa Shipbrokers Шів Самрат Капу.

Що важливо знати про Ормузьку протоку зараз?