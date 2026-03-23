Что известно о передвижении судов через Ормузский пролив?

Эти суда – Jag Vasant и Pine Gas движутся по маршруту, который был одобрен Ираном, сообщает Bloomberg.

Важно! Как известно, эти суда отправились на север от побережья ОАЭ к иранским островам Кешм и Ларак.

Предположительно, эти суда направляются в Индию. Напомним, сейчас эта страна сталкивается с дефицитом сжиженного нефтяного газа.

Полный проход через Ормузский пролив может длиться до 14 часов. То есть, если Jag Vasant и Pine Gas продолжат двигаться, они могут достичь другой стороны пролива в Оманском заливе к вечеру сегодня.

Заметим, что ранее стало известно о 2 индийских авианосцах, которые уже получали разрешение на прохождение Ормузского пролива. Более того, одним из этих судов руководили иранские ВМС, сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на выходных – непосредственно перед этим пересечением – разговаривал с президентом Ирана Ахмадом Масудом Пезешкианом и подчеркнул важность сохранения открытых судоходных путей, тогда как министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи,

– указывает издание.

В то же время данные отслеживания показывают, что:

судно Jag Vasant вошло в Персидский залив через Ормузский пролив еще 26 февраля;

оно заправилось и застряло именно из-за начала войны.

Иран использует пролив как инструмент морской дипломатии, заставляя страны выбирать между западным союзом и энергетической стабильностью,

– говорит директор индийского подразделения Sentosa Shipbrokers Шив Самрат Капу.

Что важно знать об Ормузском проливе сейчас?