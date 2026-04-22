Ризик глобальної рецесії зростає: що буде, якщо не відкриється Ормузька протока

Ормузька протока наразі закрита. Це створює значні проблеми для нафтового ринку. Провідні світові нафтотрейдери попереджають, чим довше закрито Ормуз, тим стрімкіше зростатиме ризик глобальної рецесії.

Чому може відбутися глобальна рецесія?

Ризик збільшується, зокрема, на тлі того, що падає попит на паливо, повідомляє Bloomberg.

Хоча міжнародні прогнозисти вже визнають, що конфлікт підриває економічне зростання та попит на нафту, такі торговці, як Vitol Group, Gunvor Group та Trafigura Group, у вівторок попередили, що ситуація ще погіршиться, якщо Ормузька протока не відкриється найближчим часом,

– вказує видання.

Як показують дані Міжнародного енергетичного агентства, з початку війни на Близькому Сході, постачання нафти та нафтопродуктів скоротилось на майже 13 мільйонів барелів на день. Наразі, згідно з прогнозом МЕА, події можуть розвертатися так:

у II кварталі 2026 року очікується різке падіння попиту на 1,5 мільйона барелів на день;

а уже у другій половині року очікується відновлення.

На думку аналітиків, світ ще не розуміє до чого насправді призведе криза в Ормузі. Станом на тепер деякі азійські виробники нафтохімічної продукції скоротили свою діяльність. Відповідно, через це призупинилось виробництво пластику, повідомляє Reuters.

Окрім цього, ситуація на нафтовому ринку вплинула на авіацію, сільськогосподарську галузь та інші сфери.

Важливо! Відчутними процеси рецесії можуть стати уже незабаром. Це станеться, якщо протягом наступних 3 місяців Ормузька протока так і не відкриється.

США досі не знають, чи братиме Іран участь у нових переговорах щодо припинення війни до закінчення терміну припинення вогню в середу, оскільки сторони зайшли в глухий кут з питань, включаючи доступ до Ормузької протоки,

– йдеться у повідомленні.

