Що сказав Трамп країнам-партнерам, щодо Ормузької протоки?

Трамп незадоволений тим, що багато країн відмовилися підтримати війну на Близькому Сході і, при цьому, хочуть розблокування Ормузької протоки, повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Маю пропозицію для усіх тих країн, які не можуть отримати пальне через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, яка відмовилася брати участь у декапітації Ірану: по-перше, купуйте у США, у нас його вдосталь, по-друге, наберіться трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки й просто захопіть її.

Трамп вказав, що партнери мають навчитися боротися самостійно. Адже США їм більше не допомагатимуть. Американського президента обурила відмова багатьох країн підтримати американську операцію.

Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і дістаньте свою нафту самі!

– закликав Трамп.