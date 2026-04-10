Залишилось недовго до банкрутства Росії: Зеленський ошелешив заявою

Після блокування Ормузької протоки, світ стикнувся з кризою. Країни почали шукати альтернативні постачання нафти. Зокрема, саме через цю кризу були послаблені санкції проти Росії.

Про що попросили Україну через блокування Ормузької протоки?

Президент України Володимир Зеленський розповів, що партнери просили Україну не відповідати ударами по російському нафтовому сектору. Хто саме здійснював такі прохання, український лідер не уточнив.

Як каже Зеленський, просили про це на різних рівнях. Як у військового, так і політичного керівництва.

Володимир Зеленський Президент України Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами до тих чи інших країн, від яких щось залежить. Когось просили збільшити видобуток, когось – збільшити можливості транзиту, а нас – зменшити удари, тобто наші відповіді на російські атаки.

Як каже Зеленський, партнери очікували, що це матиме вплив на вартість енергоресурсів. Проте президент України це заперечив. Він наголосив, що насправді російська нафта не має вагомого впливу на світовий ринок.

Тепер вже починається припинення вогню на Близькому Сході та в Затоці. І я чекаю, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було. Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об'єкти компанії "Лукойл",

– каже Зеленський.

Важливо! Зеленський також зауважив, що, за попередніми оцінками, при дії санкцій ще 6 – 12 місяців, Москва стане банкрутом.

Зауважимо, США зняли деякі санкції з Росії саме під приводом, що це допоможе врегулювати ціни на енергоносії. Американський уряд дозволив покупку російської нафти, яка вже була завантажена і застрягла в морі протягом 30 днів. Кінцевий термін – північ 11 квітня, йдеться у документі Мінфіну США.

Як скасування санкцій проти російської нафти допоможе російському бізнесу?

Лише на території Європи є приблизно 20 нафтових об'єктів, що контролюються росіянами. Через дію санкцій, Москва не могла їх продати чи використовувати у своїх інтересах.

Зверніть увагу! Наразі ці підприємства не працюють повністю. Або ж вони функціонують, проте Росія не отримує за це кошти.

Я вважаю, що санкції послаблювались зокрема для того, щоб Росія мала можливість продати ці об'єкти. Якщо цей аналіз помилковий, то ми знову побачимо сильні санкції проти енергоресурсів Росії, бо саме енергоресурсами вони спонсорують свою війну, яку всі мають допомагати завершити,

– каже Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив, що за час скасування санкцій Росія не встигла багато заробити. Адже вона має значний дефіцит – приблизно 100 мільярдів. Відповідно, навіть значні надходження не перекриють цю ситуацію.

Важливо! Зеленський наголошує, що Росія отримує менше, у тому числі через атаки України на російську нафтову інфраструктуру.

Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15 – 20%, увесь дефіцит усе ж не покриють. І завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання. Ми це бачимо,

– наголошує український президент.

Зауважимо, раніше видання Euronews повідомляло, що Кремль заробив приблизно – 7,7 мільярда євро лише за 2 перші тижні березня через війну в Ірані. Тобто, ці кошти надійшли Росії за експорт нафти, газу та вугілля.

Чи буде Україна зупиняти атаки по нафтовому сектору Росії?