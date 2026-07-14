Іран не збирається поступатися США: у Тегерані зробили сміливу заяву про нафту

На тлі нової ескалації США вкотре посилили тиск на нафтовий сектор Ірану, скасувавши тимчасове 60-денне послаблення санкцій. У Тегерані нарешті відреагували на рішення Вашингтона.

В Ірані прокоментували ситуацію

За словами міністра нафти Мохсена Пакнеджада, зміни не зупинять продаж сировини за кордон. Ба більше, експорт уже відбувається у звичайному режимі, передає Reuters у вівторок, 14 липня.

Іранський чиновник переконує, що його країна вже багато років адаптується до санкційного тиску, а напрацьовані механізми дозволяють й надалі безперешкодно торгувати "чорним золотом".

Однак іще напередодні через наближення кінцевого терміну дії американських послаблень іранська нафта фактично "застрягла" в морі. Завантажені мільйонами барелів танкери простоювали, причому близько 90% із них не мали чіткого пункту призначення.

У ЗМІ припускали: через труднощі зі швидким продажем сировини Тегеран ризикує втратити частину критично важливих доходів, що може послабити його позиції на подальших переговорах зі США.

Чи відкрита Ормузька протока зараз

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході знову загострилася після кількох днів взаємних обстрілів. Іран оголосив водний шлях закритим та атакував судна, які нібито ігнорували попередження.

До слова, через такі ракетні удари по танкерах Об'єднаних Арабських Еміратів постраждали двоє українців.

На цьому тлі рух Ормузькою протокою сповільнився, а ціна нафти рвонула вгору. Натомість Дональд Трамп заявив, що ключовий маршрут "відкритий і залишатиметься відкритим, з Іраном чи без нього", а також запропонував стягувати 20% мито за безпекові заходи в "цьому надзвичайно нестабільному регіоні".