Танкери стрімко рухаються вперед: усе через Іран

Частина операторів стурбована через збільшення напруження між США та Іраном. Чим складніша ситуація у відносинах цих країн, тим більша загроза для Ормузької протоки існує.

Що відомо про проходження суднами Ормузької протоки зараз?

Дані відстеження показують, що дуже великі нафтоналивні танкери VLCC наразі рухаються цим вузьким та перевантаженим водним шляхом зі швидкістю до 17 вузлів.

Зверніть увагу! Саме через Ормузьку протоку проходить приблизно чверті від світового морського обсягу перевезень нафти.

Для VLCC звичайна максимальна швидкість – 13 вузлів. Річ у тім, що цей танкер доволі громіздкий – має довжину приблизно 330 метрів.

Зауважимо, що заходи для прискорення деякі оператори вжили раніше. Адже ще на минулому тижні Іран повідомив про проведення бойових стрільб, повідомляє FoxNews.

Потрібно розуміти, що прискорення супертанкерів може призвести до низки проблем. Йдеться, зокрема, про перебої в навігації. А це може призвести до критичних наслідків, особливо через присутність там військових суден та танкерів, що належать до тіньового флоту.

Нагадаємо! В тіньовому флоті переважно використовуються старі танкери. Технічний стан цих суден залишається під питанням.

Деякі оператори змушують судна чекати біля порту Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах перед проходженням через вузький пункт, поки вони остаточно узгоджують дати швартування та завантаження вантажів у Перській затоці. У затоці розташовані основні нафтозавантажувальні споруди для таких виробників, як Саудівська Аравія, Ірак та Кувейт,

– повідомляє видання.

До чого може призвести протистояння між США та Іраном?