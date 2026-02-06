Что известно о прохождении судами Ормузского пролива сейчас?
Данные отслеживания показывают, что очень большие нефтеналивные танкеры VLCC сейчас движутся этим узким и перегруженным водным путем со скоростью до 17 узлов.
Обратите внимание! Именно через Ормузский пролив проходит примерно четверть от мирового морского объема перевозок нефти.
Для VLCC обычная максимальная скорость – 13 узлов. Дело в том, что этот танкер довольно громоздкий – имеет длину примерно 330 метров.
Заметим, что меры для ускорения некоторые операторы приняли раньше. Ведь еще на прошлой неделе Иран сообщил о проведении боевых стрельб.
Нужно понимать, что ускорение супертанкеров может привести к ряду проблем. Речь идет, в частности, о перебоях в навигации. А это может привести к критическим последствиям, особенно из-за присутствия там военных судов и танкеров, принадлежащих к теневому флоту.
Напомним! В теневом флоте преимущественно используются старые танкеры. Техническое состояние этих судов остается под вопросом.
Некоторые операторы заставляют суда ждать возле порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах перед прохождением через узкий пункт, пока они окончательно согласовывают даты швартовки и загрузки грузов в Персидском заливе. В заливе расположены основные нефтезагрузочные сооружения для таких производителей, как Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт,
– сообщает издание.
К чему может привести противостояние между США и Ираном?
Между США и Ираном значительное напряжение. Оно обострилось, когда Трамп объявил, что американские силы направляются на Ближний Восток. Как известно сейчас, США продолжают наращивать военную промышленность в этом регионе.
Иран угрожал, что в случае атаки США, он перекроет Ормузский пролив. А это может ощутимо ударить по рынку нефти. Заметим, что такие прогнозы звучали и раньше, однако этого так никто и не делал.