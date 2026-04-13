Нафтові танкери уникають Ормузької протоки: на цей раз блокаду організовує не Іран
- США готуються до блокади Ормузької протоки після невдалих переговорів з Іраном.
- Три супертанкери, повністю завантажені нафтою, пройшли через Ормузьку протоку, ставши першими суднами, які вийшли з Перської затоки.
Нафтові танкери почали уникати Ормузької протоки. Така ситуація є наслідком того, що США готуються впровадити блокаду цього шляху, після невдалих переговорів з Іраном.
Яка ситуація з нафтовими танкерами біля Ормузької протоки?
Наразі ринок перебуває в очікуванні початку блокади протоки американськими силами, повідомляє Reuters.
Як відомо, блокування всього морського судноплавства, що входить та виходить з іранських портів США розпочнуть о 14:00 за Гринвічем. Тобто, о 17:00 за Києвом, повідомляє Reuters.
Цікаво! Йдеться у тому числі про іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.
Як показує інформація про відстеження суден, зараз:
- танкер класу Aframax Shalamar прямує до ОАЕ для завантаження сирої нафти Das;
- танкер Khairpur вже знаходиться на шляху до Кувейту, там він має завантажитись нафтопродуктами.
Незважаючи на глухий кут, три супертанкери, повністю завантажені нафтою, пройшли через Ормузьку протоку в суботу, свідчать дані судноплавства. Схоже, що вони стали першими суднами, які вийшли з Перської затоки після укладення угоди про припинення вогню минулого тижня,
– вказує видання.
Що важливо знати про блокаду Ормузької протоки американськими силами?
США ухвалили рішення про введення блокади Ормузької протоки на тлі невдалих переговорів з Іраном. Нагадаємо, вони відбулися на минулих вихідних. Фактично, ця ситуація поставила під загрозу і так крихке двотижневе перемир'я.
Зазначається, що американські війська не будуть перешкоджати деяким суднам. Йдеться про ті, які проходять Ормузьку протоку та прямують чи йдуть не з іранських портів.
Іран відреагував на таке рішення США. Він вказав, що будь-які військові судна, які намагатимуться наблизитися до Ормузької протоки, вважатимуться порушниками мирної угоди. Іранський Корпус вартових революції навіть пообіцяв силовепокарання.