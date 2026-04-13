13 квітня, 10:20
Нафтові танкери уникають Ормузької протоки: на цей раз блокаду організовує не Іран

Анастасія Зорик
Основні тези
  • США готуються до блокади Ормузької протоки після невдалих переговорів з Іраном.
  • Три супертанкери, повністю завантажені нафтою, пройшли через Ормузьку протоку, ставши першими суднами, які вийшли з Перської затоки.

Нафтові танкери почали уникати Ормузької протоки. Така ситуація є наслідком того, що США готуються впровадити блокаду цього шляху, після невдалих переговорів з Іраном.

Яка ситуація з нафтовими танкерами біля Ормузької протоки?

Наразі ринок перебуває в очікуванні початку блокади протоки американськими силами, повідомляє Reuters.

Як відомо, блокування всього морського судноплавства, що входить та виходить з іранських портів США розпочнуть о 14:00 за Гринвічем. Тобто, о 17:00 за Києвом, повідомляє Reuters.

Цікаво! Йдеться у тому числі про іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

Як показує інформація про відстеження суден, зараз:

  • танкер класу Aframax Shalamar прямує до ОАЕ для завантаження сирої нафти Das;
  • танкер Khairpur вже знаходиться на шляху до Кувейту, там він має завантажитись нафтопродуктами.

Незважаючи на глухий кут, три супертанкери, повністю завантажені нафтою, пройшли через Ормузьку протоку в суботу, свідчать дані судноплавства. Схоже, що вони стали першими суднами, які вийшли з Перської затоки після укладення угоди про припинення вогню минулого тижня, 
– вказує видання.

Що важливо знати про блокаду Ормузької протоки американськими силами?

  • США ухвалили рішення про введення блокади Ормузької протоки на тлі невдалих переговорів з Іраном. Нагадаємо, вони відбулися на минулих вихідних. Фактично, ця ситуація поставила під загрозу і так крихке двотижневе перемир'я.

  • Зазначається, що американські війська не будуть перешкоджати деяким суднам. Йдеться про ті, які проходять Ормузьку протоку та прямують чи йдуть не з іранських портів. 

  • Іран відреагував на таке рішення США. Він вказав, що будь-які військові судна, які намагатимуться наблизитися до Ормузької протоки, вважатимуться порушниками мирної угоди. Іранський Корпус вартових революції навіть пообіцяв силовепокарання.