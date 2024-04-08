Фокус на доступності: в Україні можуть запустити новий тип оренди житла

В Україні зріс запит на доступне житло. Над розв'язанням цього питання працюють в "Укрфінжитло". Зокрема, відомство заявило про ймовірність запуску нової програми.

"Укрфінжитло" не лише працює над удосконаленням програми доступного іпотечного кредитування "єОселя", але й створює нові. Для прикладу, розглядають варіант із запуском програми оренди житла з правом викупу, а також соціальну оренду.

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В Україні може з'явитися новий вид оренди житла

"Укрфінжитло" активно працює над проєктом оренди житла з правом викупу. Цей формат досить популярний у світі. Зокрема, в Європі. Тож, експерти наразі вивчають відповідний досвід цих країн. Головна ціль – створити в Україні модель програми, яка буде максимально вигідною та дієвою.

Формат rent to own передбачає такі умови:

Спершу людина орендує житло протягом обмеженого періоду часу разом зі сплатою орендних платежів;

Паралельно особа накопичує кошти для сплати першого внеску;

Після цього угода між сторонами перетворюється на звичайний кредит.

У пресслужбі відомства наголосили, що наразі вони не можуть зробити конкретних заяв щодо термінів, ставок, учасників тощо. Більше детально це питання можна буде обговорювати після всіх етапів обговорення програми з представниками Кабміну.