"Укрфінжитло" не лише працює над удосконаленням програми доступного іпотечного кредитування "єОселя", але й створює нові. Для прикладу, розглядають варіант із запуском програми оренди житла з правом викупу, а також соціальну оренду.
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В Україні може з'явитися новий вид оренди житла
"Укрфінжитло" активно працює над проєктом оренди житла з правом викупу. Цей формат досить популярний у світі. Зокрема, в Європі. Тож, експерти наразі вивчають відповідний досвід цих країн. Головна ціль – створити в Україні модель програми, яка буде максимально вигідною та дієвою.
Формат rent to own передбачає такі умови:
- Спершу людина орендує житло протягом обмеженого періоду часу разом зі сплатою орендних платежів;
- Паралельно особа накопичує кошти для сплати першого внеску;
- Після цього угода між сторонами перетворюється на звичайний кредит.
У пресслужбі відомства наголосили, що наразі вони не можуть зробити конкретних заяв щодо термінів, ставок, учасників тощо. Більше детально це питання можна буде обговорювати після всіх етапів обговорення програми з представниками Кабміну.