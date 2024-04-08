"Укрфинжитло" не только работает над усовершенствованием программы доступного ипотечного кредитования "еОселя", но и создает новые. Например, рассматривают вариант с запуском программы аренды жилья с правом выкупа, а также социальную аренду.

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В Украине может появиться новый вид аренды жилья

"Укрфинжитло" активно работает над проектом аренды жилья с правом выкупа. Этот формат достаточно популярен в мире. В частности, в Европе. Поэтому, эксперты сейчас изучают соответствующий опыт этих стран. Главная цель – создать в Украине модель программы, которая будет максимально выгодной и действенной.

Формат rent to own предусматривает следующие условия:

Сначала человек арендует жилье в течение ограниченного периода времени вместе с уплатой арендных платежей;

Параллельно лицо накапливает средства для уплаты первого взноса;

После этого соглашение между сторонами превращается в обычный кредит.

В пресс-службе ведомства отметили, что пока они не могут сделать конкретных заявлений относительно сроков, ставок, участников и тому подобное. Более подробно этот вопрос можно будет обсуждать после всех этапов обсуждения программы с представителями Кабмина.