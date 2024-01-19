Оптимізм трейдерів згасає, а в Китаї знову турбулентність на ринках: що це означає для долара

Долар США в останній день тижня зафіксував нові втрати, але був на шляху до тижневого зростання. При цьому динаміка на ринку свідчить про надто агресивні настрої трейдерів. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 19 січня

У п'ятницю, 19 січня 2024 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,38, впавши на 0,15%. При цьому діапазон коливання становить від 103,29 до 103,55, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Долар США у п'ятницю був на шляху до тижневого зростання. Наразі основний сигнал від даних про економічну активність у США та центральних банків – це те, що ринки надто агресивно налаштовані на зменшення ключових ставок у 2024 році.

Також долар виграє від нової турбулентності на китайських ринках: нерухомості та фінансовому, повідомляє CNBC. Водночас за підсумками торгів 17 січня, долар США з початку року зумів зрости до нового максимуму за місяць

Нагадаємо, що американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв не почне знижувати ключову ставку.