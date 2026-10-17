Що сталося та як врятувати свої виплати?

Під час оформлення пенсії українці мають право виключити з розрахунку періоди, коли вони отримували найменшу зарплату, зберігши при цьому сам страховий стаж. Цей процес називається оптимізацією заробітку, і він дозволяє прибрати до 60 календарних місяців поспіль, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Окрім цього, законодавство йде назустріч у кризові часи. За бажанням пенсіонера можна повністю виключити з формули періоди карантину через COVID-19 (з місяця його запровадження у 2020 році плюс шість місяців після завершення) та час дії воєнного стану (включаючи три місяці після його скасування). Також це стосується окремих періодів навчання чи догляду за дитиною до трьох років, якщо виконані відповідні умови.

Цікаво! Загальне правило дозволяє ігнорувати до 10% від загальної тривалості вашого страхового стажу. Наприклад, якщо ви відпрацювали 30 років, то маєте право не враховувати 36 місяців із низьким доходом, навіть попри те, що максимальна межа становить п'ять років.

Чи згорять відпрацьовані роки

При цьому, ваш страховий стаж залишається недоторканим. Якщо роботодавець сплачував за вас страхові внески, ці місяці зарахують до загального стажу, просто їхня низька прибутковість не псуватиме фінальну формулу розрахунку.

Головна умова – після оптимізації у вас має залишитися щонайменше 60 календарних місяців заробітку для обчислення пенсії.

Про своє бажання виключити невигідні місяці потрібно обов'язково зазначити під час подання заяви про призначення пенсії. Фахівці радять заздалегідь перевірити свої дані на вебпорталі ПФУ, щоб прорахувати, які саме роки найбільше тягнуть вашу виплату на дно, адже результат залежить від того, як зміниться загальний показник заробітку.

Як ще можна збільшити розмір пенсії

Нагадаємо, що розмір виплат також можна суттєво збільшити, якщо знайти архівні довідки про високу зарплату до 1 липня 2000 року, про що ми писали раніше. Водночас держава посилює контроль: пенсіонери можуть втратити до 20% виплат через незадеклароване працевлаштування, а у разі перебування на повному державному утриманні знімають до 75% пенсії.

Крім того, тисячі українок ризикують взагалі не вийти на пенсію у 60 років через брак страхового стажу, адже з 2027 року вимога зросте до 34 років офіційної роботи