Тарифи на газ: українці платитимуть по-новому за блакитне паливо

Українці можуть платити за газ новим способом. Таким чином можна навіть відмовитися від паперових платіжок.

Як українці можуть платити за газ у 2026 році?

Громадянам запропонували користуватися платіжками в електронному форматі, передає 24 Канал з посиланням на Київську філію "Газмережі" у Facebook.

Щомісяця заглядаєте в поштову скриньку, очікуючи платіжку за розподіл газу?

– зазначили у столичній філії.

Українцям розповіли, що насправді чекати зовсім не обов'язково. Річ у тім, що електронну квитанцію можна завантажити в особистому кабінеті саме тоді, коли вам зручно. Це робиться швидко, без будь-яких черг, а також паперу.

Повністю "перейти" на онлайн-платіжки можна таким так:

зайти в особистий кабінет; вибрати рядок "Налаштування профілю"; у розділі "Інформування" поставити галочку навпроти опції "Відмовитися від паперового рахунку"; надати згоду на відмову від паперових рахунків за надані послуги.

Зверніть увагу! Онлайн-квитанції надходять раніше – близько 10-го числа, а на паперові слід чекати після 20 числа кожного місяця.

Нагадаємо, що іноді українці можуть втратити кошти, якщо вкажуть неправильні дані при оплаті за газ. Про це повідомили у Нафтогазі.

Не вписали особовий рахунок, не вказали у призначенні платежу свої дані або перерахували гроші на чужий розрахунковий рахунок?

– написали на сторінці компанії у Facebook.

Ситуацію можна виправити так:

написати заяву в довільній формі на повернення переплати; додати до пакету документів копію паспорта та ідентифікаційного коду; зробити чітке фото квитанції з банку (не чеку з терміналу) з помилковою оплатою та передати їх на електронну пошту або звичайну.

Зауважте! Якщо гроші потрібно повернути на картку, то слід надіслати довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок – заяву про перенесення.

Що ще слід знати про українцям про газ у 2026 році?