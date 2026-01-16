Тарифы на газ: украинцы будут платить по-новому за голубое топливо

Украинцы могут платить за газ новым способом. Таким образом можно даже отказаться от бумажных платежек.

Как украинцы могут платить за газ в 2026 году?

Гражданам предложили пользоваться платежками в электронном формате, передает 24 Канал со ссылкой на Киевский филиал "Газсети" в Facebook.

Читайте также Украинцам с газовыми плитами советуют установить полезный прибор

Ежемесячно заглядываете в почтовый ящик, ожидая платежку за распределение газа?

– отметили в столичном филиале.

Украинцам рассказали, что на самом деле ждать совсем не обязательно. Дело в том, что электронную квитанцию можно загрузить в личном кабинете именно тогда, когда вам удобно. Это делается быстро, без каких-либо очередей, а также бумаги.

Полностью "перейти" на онлайн-платежки можно следующим образом:

зайти в личный кабинет; выбрать строку "Настройки профиля"; в разделе "Информирование" поставить галочку напротив опции "Отказаться от бумажного счета"; дать согласие на отказ от бумажных счетов за предоставленные услуги.

Обратите внимание! Онлайн-квитанции поступают раньше – около 10-го числа, а бумажные следует ждать после 20 числа каждого месяца.

Напомним, что иногда украинцы могут потерять средства, если укажут неправильные данные при оплате за газ. Об этом сообщили в Нафтогазе.

Не вписали лицевой счет, не указали в назначении платежа свои данные или перечислили деньги на чужой расчетный счет?

– написали на странице компании в Facebook.

Ситуацию можно исправить так:

написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты; добавить к пакету документов копию паспорта и идентификационного кода; сделать четкое фото квитанции из банка (не чека из терминала) с ошибочной оплатой и передать их на электронную почту или обычную.

Обратите внимание! Если деньги нужно вернуть на карту, то следует прислать справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет – заявление о переносе.

Что еще следует знать об украинцах о газе в 2026 году?