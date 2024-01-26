PayPal ввела функції на основі ШІ, серед яких "оплата в один клік"

PayPal оголосила про запуск нових продуктів на основі штучного інтелекту, а також функції оплати в один клік. Нові продукти є свідченням того, як компанії намагаються скористатися інтересом інвесторів до ШІ.

Нові функції

PayPal вводить функцію швидкої оплати "в один клік" під назвою Fastlane, яка в ранніх тестах показала прискорення процесу оплати майже на 40%, а також нові можливості для бізнес-профілів Venmo.

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PayPal також планує запустити платформу, яка використовує ШІ для допомоги продавцям залучати нових клієнтів на основі їхньої історії покупок, використовуючи дані з приблизно пів трильйона доларів транзакцій, оброблених компанією по всьому світу.

Масштабна заява

! Продавці зможуть використовувати окремий інструмент на базі ШІ, "розумні квитанції", для рекомендації персоналізованих товарів у електронних квитанціях, включаючи бонус у вигляді кешбеку.

Це перше значне повідомлення під керівництвом Алекса Крісса, який приєднався до PayPal у вересні. Нові продукти є свідченням того, як компанії намагаються скористатися інтересом інвесторів до ШІ, що сприяло досягненню рекордних висот на американських фондових ринках цього місяця.

! Інвестори сподіваються, що колишній старший виконавчий директор програмної компанії Intuit Алекс Крісс, зможе відродити акції PayPal, які з січня 2023 року впали на понад 22% через незадовільні маржі.

Крісс називає 2024 рік "роком переходу" для PayPal і обіцяє збільшити доходи компанії шляхом транзакцій.

Володіючи даними про покупки та здатністю точно визначати потреби клієнтів, ми бачимо величезний потенціал у застосуванні ШІ,

— сказав Крісс в інтерв'ю для Reuters.

Після цієї новини акції PayPal впали на 4,6%. Аналітик BTIG Ендрю Харті зазначив, що інновації обнадійливі й повинні покращити досвід споживачів та продавців.

Однак, на думку інвесторів, ці ініціативи не можна вважати революційними, оскільки багато хто очікував, що компанія вже працює над ними,

— зазначив він.

Індекс S&P 500 досяг четвертого поспіль рекордного максимуму в середу, частково завдяки зростанню технологічних акцій на хвилі оптимізму щодо ШІ. PayPal має оприлюднити звіт про доходи за четвертий квартал 7 лютого.