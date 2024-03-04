Щоб стабілізувати ціни на нафту: країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку сировини

У ІІ кварталі 2024 року країни ОПЕК+ продовжать скорочувати обсяги видобутку нафти. Експерти вважають, що таким чином країни-члени хочуть зупинити падіння цін на світовому ринку нафти, побоюючись тенденції до зростання видобутку палива у світі.

ОПЕК+ знижуватиме обсяги видобутку нафти

Члени ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією та Росією домовились знизити обсяги видобутку на 2,2 мільйона барелів на день. Таким чином країни-члени ОПЕК+ хочуть додатково підтримати прийнятну для них ціну на глобальному ринку нафти, аби зафіксує її на достатньо високому рівні.

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Експерти Reuters вважають, що подібне рішення ОПЕК+ прийло через побоювання його членів щодо зростання видобутку нафти у світі.

Саудівська Аравія

ОПЕК+, який складається з 22 країн, із кінця 2022 року скоротив постачань на понад 5 мільйонів барелів на день. Країни-члени вирішили розпочати серію скорочень, аби підтримати ринок на тлі зростання видобутку американської нафти (WTI) та в інших виробників. Ще одніʼю причиною стало побоювання стосовно попиту на тлі боротьби великих економік з високими відсотковими ставками.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що залишить видобуток на рівні у близько 9 мільйонів барелів на добу. Таким чином країна скоротить видобуток на 1 мільйон барелів на добу.

Росія

Росія оголосила про скорочення на 471 тисячу барелів на добу з квітня по червень. Експерти зауважують, що скорочення до подібних обсягів для Росії та Саудівської Аравії стало доповненням до скорочення на пів мільйона барелів на добу, яке було оголошено у квітні 2023 року та яке діятиме до кінця 2024 року.

Інші країни ОПЕК+

Ірак: у ІІ кварталі рак продовжить скорочення видобутку на 220 тисяч барелів на добу,

у ІІ кварталі рак продовжить скорочення видобутку на 220 тисяч барелів на добу, ОАЕ: збережуть скорочення видобутку на 163 тисячі барелів на добу.

збережуть скорочення видобутку на 163 тисячі барелів на добу. Кувейт: збереже скорочення видобутку на 135 тисяч барелів на добу.

збереже скорочення видобутку на 135 тисяч барелів на добу. Алжир : скоротить видобуток на 51 тисячу барелів на добу.

: скоротить видобуток на 51 тисячу барелів на добу. Оман: на 42 тисячі барелів на добу.

на 42 тисячі барелів на добу. Казахстан: на 82 тисячі барелів на добу.

Що думають фахівці стосовно скорочення видобутку

Аналітик UBS Джованні Стауново зауважив, що хоча розвиток подій був цілком очікуваним, проте російська сторона зробила сюрприз.

Якщо російські скорочення будуть повністю реалізовані, додаткові барелі будуть видалені з ринку. Тож це несподіваний крок, на який ніхто не очікував, і він може підвищити ціни,

– зазначив він.

Аналітиків інвестиційного банку Jefferies вважають, що таке рішення ОПЕК+ надсилає сигнал про згуртованість і підтверджує, що група не поспішає повертати обсяги постачань, підтримуючи думку про те, що коли це нарешті відбудеться, це буде поступово.

Пролонгація була очікуваною, але продовження її до кінця другого кварталу стала несподіванкою. Ринок очікував на сильніше відкриття,

— зазначив Тамаш Варга з нафтового брокера PVM.