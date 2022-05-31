Росія продає свою нафту із суттєвою знижкою у порівнянні зі світовим еталоном. Крім того, цей показник може ще більше зрости, оскільки Європа посилює санкційний тиск на Москву через військове вторгнення в Україну.

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Росія продає свою нафту зі значною знижкою

У російському Мінфіні повідомили, що з середини квітня до середини травня нафту марки Urals продавали за ціною на рівні 73,24 долара за барель. Це приблизно на 32% нижче вартості на ф'ючерси на сиру нафту марки Brent за аналогічний період.

Важливо! Нафта Urals завжди коштує менше ніж Brent, проте цього разу різниця у ціні більша, ніж зазвичай. Крім того, ціни на чорне золото цих марок демонструють протилежну динаміку.

За даними Мінфіну, вартість на Urals з середини лютого до середини березня 2022 року впала на 23%. Тоді як ціна нафти марки Brent за цей же період виросла приблизно на 3% і продовжує демонструвати позитивну динаміку. На момент створення цього матеріалу, вартість нафти Brent коливається на рівні 122,84 долара за барель, згідно з Bloomberg.

Чого чекати далі

Цікаво, що російську нафту можуть продавати із ще більшою знижкою у порівнянні з Brent. Євросоюз уже погодив часткову заборону російської нафти до кінця 2022 року, приєднавшись до світових держав у засудженні Кремля за повномасштабне вторгнення в Україну.

Крім того, останній пакет санкцій ЄС також включає заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту, що погрожує перекрити потоки через морські канали, оскільки офіційна Москва все частіше звертається до Азії, щоб відвантажувати сировину, від якої відмовляється Захід.

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