15 країн, які пропонують найбільші бонуси за "золото" на Олімпіаді-2024

У Франції тривають літні Олімпійські ігри. Спортсмени майже зі всього світу будуть боротися за медалі ще три тижні. Проте медалі це не єдина нагорода для переможців.

Які країни платять найбільше за золоті медалі на Олімпійських іграх-2024

Літня Олімпіада-2024 розпочалася у Парижі 26 липня та буде тривати до 11 серпня. Спортсмени будуть змагатися за медалі у 32 видах спорту. При цьому золоті медалі також приносять переможцям ще й грошові винагороди від держав, які вони представляють.

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Сума бонусів за "золото" відрізняється в кожній країні. Ось перелік 15 держав з найбільшими фінансовими винагородами для спортсменів в індивідуальних видах спорту, які виборюють першість на Олімпіаді:

Гонконг – 768 тисяч доларів; Ізраїль – 275 тисяч доларів; Сербія – 218 тисяч доларів; Малайзія – 214 тисяч доларів; Італія – 196 тисяч доларів; Литва – 182 тисячі доларів; Молдова – 171 тисяча доларів; Латвія – 155 тисяч доларів; Угорщина – 154 тисячі доларів; Болгарія – 139 тисяч доларів; Україна – 125 тисяч доларів; Косово – 120 тисяч доларів; Естонія – 109 тисяч доларів; Чехія – 103 тисячі доларів; Іспанія – 102 тисячі доларів.

Для порівняння, країна з першою економікою світу – США – заплатить своїм спортсменам, які стануть першими у змаганнях 37 500 доларів.