Після новини про смерть Олексія Навального у російській колонії, зафіксували чергове подорожчання іноземних валют на ринку. Йдеться про долар та євро.

Зверніть увагу Cвіт може сколихнути нова хвиля інфляції: як максимально ефективно захисти свої активи

У Росії зафіксували стрибок вартості євро та долара США

Станом на 16 лютого 2024 року вартість долара США у Росії коливається на рівні 92,8 рубля. Тоді як курс євро зріс до 99,6 рубля за долар. Російські ЗМІ додають, що після незначного коригування на ринку, євро та долар залишаються поблизу пікових рівнів на ринку. Ба більше, обидві валюти демонструють нові максимуми з початку грудня 2023 року.

Курс долар США – рубль / Скриншот з Московської фондової біржі

Нагадаємо, що на минулому тижні повідомляли, що ціна долара сягнула 93,5 рубля. Проте учасники торгів заявили, що нібито була помилка під час проведення операції, яку майже відразу скорегували.

Нагадаємо, що протягом тижня Московська фондова біржа двічі призупиняла торги. Вперше це сталося 13 лютого, а вдруге – 14 лютого. У вівторок заявляли, що пауза була необхідна через технічні роботи з оновлення системи. Тоді як у середу повідомляли про виникнення проблем зі сторони біржі, за даними одного із трейдерів.