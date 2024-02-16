После новости о смерти Алексея Навального в российской колонии, зафиксировали очередное подорожание иностранных валют на рынке. Речь идет о долларе и евро.

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В России зафиксировали скачок стоимости евро и доллара США

По состоянию на 16 февраля 2024 года стоимость доллара США в России колеблется на уровне 92,8 рубля. Тогда как курс евро вырос до 99,6 рубля за доллар. Российские СМИ добавляют, что после незначительной корректировки на рынке, евро и доллар остаются вблизи пиковых уровней на рынке. Более того, обе валюты демонстрируют новые максимумы с начала декабря 2023 года.

Курс доллар США – рубль / Скриншот с Московской фондовой биржи

Напомним, что на прошлой неделе сообщали, что цена доллара достигла 93,5 рубля. Однако участники торгов заявили, что якобы была ошибка при проведении операции, которую почти сразу скорректировали.

Напомним, что в течение недели Московская фондовая биржа дважды приостанавливала торги. Впервые это произошло 13 февраля, а во второй раз – 14 февраля. Во вторник заявляли, что пауза была необходима из-за технических работ по обновлению системы. Тогда как в среду сообщали о возникновении проблем со стороны биржи, по данным одного из трейдеров.