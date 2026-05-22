Новий рекорд долара на початок наступного тижня: яким буде офіційний курс валют 25 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 травня. Наступний тиждень розпочнеться з подорожчання валюти.

Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США 22 травня торгується по 44,23 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 21 травня. Офіційний курс євро становить 51,30 гривні, його ціна залишилася без змін, повідомляє Нацбанк.

А от 25 травня курс валюти буде таким:

долар – 44,26 гривні (+3 копійки) – новий історичний максимум;

(+3 копійки) – новий історичний максимум; євро – 51,33 гривні (+3 копійки).

До слова, нові історичні показники маємо з 21 травня, відколи курс йде вгору. Тоді вартість валюти була на рівні 44,22 гривні. Далі 22 травня курс підняли на 1 копійку до 44,23 гривні. Нині, долар від НБУ на понеділок підвищили ще на 3 копійки, тож це новий історичний максимум.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на ранок 22 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,95 гривні , а продаж – по 44,45 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,93 гривні, а продаж – по 44,13 гривні.

Курс євро на готівковому ринку

А от курс євро станом на ранок 22 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,05 гривні , а продаж – по 51,75 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,40 гривні , а продаж – по 51,60 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,46 гривні, а продаж – по 51,72 гривні.

Валютний прогноз на травень

За розрахунками директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового протягом усього травня курс долара буде на рівні від 43,50 до 44,50 гривні, а євро – від 49,50 до 52,50 гривні.

Водночас у найближчий час найбільше на ситуацію на валютному ринку в Україні впливатимуть: ситуація на міжбанку; рівень споживчих цін після подорожчання пального; економічні наслідки російсько-української війни; ситуація на фронті; міжнародна підтримка України; геополітична ситуація у світі – ситуація з Ормузом та високими цінами на енергоносії.