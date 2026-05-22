Новий рекорд долара на початок наступного тижня: яким буде офіційний курс валют 25 травня
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 травня. Наступний тиждень розпочнеться з подорожчання валюти.
Офіційний курс валют
Офіційний курс долара США 22 травня торгується по 44,23 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку проти 21 травня. Офіційний курс євро становить 51,30 гривні, його ціна залишилася без змін, повідомляє Нацбанк.
А от 25 травня курс валюти буде таким:
- долар – 44,26 гривні (+3 копійки) – новий історичний максимум;
- євро – 51,33 гривні (+3 копійки).
До слова, нові історичні показники маємо з 21 травня, відколи курс йде вгору. Тоді вартість валюти була на рівні 44,22 гривні. Далі 22 травня курс підняли на 1 копійку до 44,23 гривні. Нині, долар від НБУ на понеділок підвищили ще на 3 копійки, тож це новий історичний максимум.
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на ранок 22 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,95 гривні, а продаж – по 44,45 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні, а продаж – по 44,15 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,93 гривні, а продаж – по 44,13 гривні.
Курс євро на готівковому ринку
А от курс євро станом на ранок 22 травня був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 51,05 гривні, а продаж – по 51,75 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,40 гривні, а продаж – по 51,60 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51,46 гривні, а продаж – по 51,72 гривні.
Валютний прогноз на травень
За розрахунками директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового протягом усього травня курс долара буде на рівні від 43,50 до 44,50 гривні, а євро – від 49,50 до 52,50 гривні.
Водночас у найближчий час найбільше на ситуацію на валютному ринку в Україні впливатимуть: ситуація на міжбанку; рівень споживчих цін після подорожчання пального; економічні наслідки російсько-української війни; ситуація на фронті; міжнародна підтримка України; геополітична ситуація у світі – ситуація з Ормузом та високими цінами на енергоносії.