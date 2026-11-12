Наприкінці тижня долар подорожчає: НБУ встановив курс на 13 листопада

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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 13 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,38 гривні (тобто +6 копійок проти 12 листопада);

(тобто +6 копійок проти 12 листопада); євро – 50,34 гривні (тобто -14 копійок проти 12 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 12 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,28 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,96 гривні (-5 копійок).

, станом на вечір 12 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (-5 копійок), а продаж – по (-5 копійок). Купівля євро проходить по 50,33 гривні (-25 копійок), а продаж – по 51,25 гривні (-23 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,15 гривні (-7 копійок), а продаж – по 46,21 гривні (-13 копійок).

(-7 копійок), а продаж – по (-13 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,20 гривні (-4 копійки), а продаж – по 51,40 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,64 гривні (+6 копійок), а продають – по 46,38 гривні (+3 копійки).

(+6 копійок), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 50,90 гривні (-18 копійок), а продають – по 51,60 гривні (-23 копійки).

До слова, як раніше пояснив 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, після подолання доларом "психологічної позначки" в 45 гривень напруга серед населення поступово спадає. Рівень, який донедавна викликав занепокоєння, стає звичним орієнтиром, а увага українців дедалі більше зміщується до реальної потреби в іноземній валюті.

Водночас експерт застерігає від ажіотажного попиту на тлі подорожчання долара, адже придбання готівки на піках може призвести до суттєвих переплат. Він також радить критично ставитися до заяв про нібито "об'єктивний" курс, який має бути значно вищим за поточний, враховуючи зусилля Нацбанку зі збереження стабільності.