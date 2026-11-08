Що чекає на долар наступного тижня: банкір оцінив ситуацію в листопаді

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Якого курсу валюти чекати в Україні

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, долар триматиметься в межах 45 – 45,7 гривні, тоді як для євро діапазон у 50 – 52 гривні.

По-перше, напруга серед населення поступово спадає після того, як американська валюта перетнула "психологічний рубіж" у 45 гривень. Позначка, яку ще донедавна сприймали як критичну, стає звичним орієнтиром. Відтак увага українців дедалі більше зміщуватиметься від самого курсу до реальної потреби в іноземних грошах.

По-друге, експерт застерігає від емоційної купівлі доларів на тлі чергового підвищення їхньої вартості. Подібні ситуації вже неодноразово виникали в Україні: громадяни поспішали запасатися готівкою на курсових піках, суттєво переплачуючи.

Я б радив критично ставитися до заяв про нібито "об'єктивний" курс, який начебто має бути значно вищим за поточний… Не варто забувати, що Україна живе в умовах повномасштабної війни, а НБУ докладає значних зусиль для збереження валютної стабільності– зауважив Тарас Лєсовий.

Фундаментальні чинники впливу на економіку зберігаються. Зокрема, ворожі атаки на українську інфраструктуру ускладнюють роботу підприємств і збільшують їхні витрати, що поступово позначається на споживчих цінах. Відтак одним із головних джерел тиску на гривню залишається інфляція, зумовлена передусім подорожчанням виробництва та логістики, а не надмірним попитом населення.

Боротися з таким явищем складніше, адже монетарні інструменти регулятора не можуть усунути наслідки російських обстрілів. Однак НБУ все ще здатний:

обмежувати вторинні інфляційні ефекти;

підтримувати привабливість заощаджень у нацвалюті;

запобігати надмірним курсовим коливанням.

До слова, на міжбанківському ринку попит, ймовірно, перевищуватиме пропозицію на 20 – 25%. Основними покупцями валюти залишатимуться імпортери, які потребують пального, енергетичного обладнання та інших товарів для роботи в умовах війни. Для компенсації цього дисбалансу НБУ продовжуватиме інтервенції, обсяг яких, за прогнозом експерта, становитиме 1 – 1,5 мільярда доларів на тиждень.

Загальні характеристики ринку 9 – 15 листопада

Коридори валютних коливань: на міжбанку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

на міжбанку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 45 – 45,7 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанки 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанки 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, на початку листопада НБУ провів додаткові операції з обміну безготівкової іноземної валюти на готівкові долари та євро для поповнення банківських кас. За словами експерта, поступове відновлення пропозиції найближчими днями допоможе зменшити тиск на ціни продажу в обмінниках і скоротити різницю між курсами готівкового та міжбанківського ринків.