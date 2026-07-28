НБУ оприлюднив новий курс долара для українців на 29 липня

Валютний ринок України зберігає відносну рівновагу навіть в умовах підвищеної невизначеності. Важливу роль у цьому відіграє регулятор, який за допомогою інтервенцій не допускає різких курсових коливань уже протягом тривалого часу.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, у середу, 29 липня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,92 гривні (тобто +7 копійок проти 28 липня);

(тобто +7 копійок проти 28 липня); євро – 51,07 гривні (тобто майже без змін проти 28 липня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

До слова, за даними 24 Каналу , станом на вечір 28 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,60 гривні (+3 копійки), а продаж по 45,10 гривні (+2 копійки).

, станом на вечір 28 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+3 копійки), а продаж по (+2 копійки). Купівля євро проходить по 50,79 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,43 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,98 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,95 гривні (без змін).

(+1 копійка), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,20 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,31 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,49 гривні (+5 копійок), а продають – по 44,98 гривні (+4 копійки).

(+5 копійок), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 50,99 гривні (-7 копійок), а продають – по 51,56 гривні (-5 копійок).

Зауважимо, що наприкінці липня ситуація на валютному ринку, ймовірно, залишиться стабільною. За попередніми прогнозами, курс долара коливатиметься в діапазоні 44,6 – 45 гривень, тоді як євро перебуватиме у вузькому коридорі 50,8 – 51,5 гривні.

Однак директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий наголосив, що головним фактором ризику наразі залишаються ціни на пальне, зокрема через ескалацію на Близькому Сході та атаки на українські АЗС.