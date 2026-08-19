Який офіційний курс валют 20 серпня

Згідно з даними НБУ, у четвер, 20 серпня, офіційний курс валюти такий:

долар США – 44,70 гривні (+7 копійок проти 19 серпня);

(+7 копійок проти 19 серпня); євро – 51,86 гривні (+3 копійки проти 19 серпня).

Слід нагадати, що історичний курс долара був встановлений в Україні 11 червня поточного року – на рівні 44,97 гривні. Водночас історичний максимум євро - 16 червня – на рівні 52,03 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу, станом на ранок 19 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,54 гривні (+1 копійка), а продаж по 45,00 гривні (+1 копійка).

Купівля євро проходить по 51,54 гривні (+1 копійка), а продаж – по 52,17 гривні (+1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,90 гривні (без змін), а продаж – по 44,95 гривні (також без змін).

Натомість купівля євро проходить по 51,80 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,90 гривні (+2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,40 гривні (+8 копійок), а продають – по 44,90 гривні (+5 копійок).

Євро купують по 51,63 гривні (без змін), а продають – по 52,10 гривні (-4 копійки).

Нагадаємо, що купувати та продавати валюту українці можуть як в банках, так і в обмінниках. Кожен з цих варіантів має як свої переваги, так і недоліки.