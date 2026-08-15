Які особливості обміну валюти в банках та обмінних пунктах

Обмін валют в Україні здійснюють банки, а також небанківські установи, які отримали ліцензію від НБУ і працюють через обмінні пункти. 24 Канал розповідає, чим вони відрізняються при купівлі та продажі готівкової валюти.

1. Питання безпеки. У банках ризик отримати фальшиві банкноти під час обміну є мінімальним, оскільки ці установи мають багаторівневий контроль і спеціальні сканери для перевірки готівки. Такого рівня безпеки можна очікувати тільки в ліцензованих обмінниках, тому важливо попередньо впевнитися в легальності пункту.

2. Швидкість і доступність. Мережі обмінних пунктів є досить розгалуженими в містах, а скористатися їхніми послугами можна в будні та на вихідних за досить широким графіком. Банки ж працюють здебільшого з понеділка до п'ятниці й припиняють роботу під час повітряних тривог, а потрібну суму готівки краще замовляти заздалегідь. Це може скоригувати очікуваний час обміну валюти.

3. Курс валют. Обмінники можуть пропонувати кращий курс, аби конкурувати з банками. Однак швидкість зростання курсу в обмінниках може бути вищою в моменти наростального попиту.

Як раніше розповідав у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, під час помітних коливань курсу спред, тобто різниця між курсами купівлі й продажу валюти, в обмінниках може значно зростати.

Зауважимо, що впродовж 15 хвилин після обміну валюти в банку чи обміннику операцію можна скасувати й отримати свої гроші назад. Для цього потрібно мати квитанцію або розрахунковий документ.

Нагадаємо, що Національний банк послабив валютні обмеження для українців. З 11 серпня ліміт на купівлю безготівкової валюти зріс з 50 тисяч до 200 тисяч гривень на місяць. Зміни цього обмеження стосуються також придбання металів та цінних паперів іноземних емітентів.