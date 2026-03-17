Це триває вже третій день поспіль: яким буде офіційний курс долара 18 березня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 18 березня. Після нового історичного максимуму наприкінці минулого тижня долар уже третій день поспіль скидає по декілька копійок.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 17 березня торгується по 44,08 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 16 березня. Офіційний курс євро становить 50,57 гривні, отже його ціна впала на 9 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 18 березня курс валют буде таким:

долар – 43,94 гривні (-14 копійок);

євро – 50,63 гривні (+6 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 17 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,80 гривні , а продаж – по 44,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,33 гривні , а продаж – по 44,40 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,78 гривні, а продаж – по 44,55 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 17 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,35 гривні , а продаж – по 51,09 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,03 гривні , а продаж – по 51,20 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,76 гривні, а продаж – по 51,42 гривні.

Що зараз визначає курс валют?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ситуація залежатиме від геополітики, а передусім – конфлікту на Близькому Сході та його впливу на економіку й ціни енергоносіїв.

За такого сценарію долар і надалі може залишатися "тихою гаванню" для інвесторів. Американська валюта вже зміцнилася майже на 3% щодо євро, і ця тенденція, ймовірно, збережеться.

За прогнозом банкіра, для українців на готівковому ринку курс долара коливатиметься в межах 43,5 – 44,5 гривні протягом поточного тижня 16 – 22 березня.