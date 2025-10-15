Після нетривалого підйому ціни на нафту у світі почали падати. Для орієнтованої на продаж енергоресурсів російської економіки їхній обвал створює проблеми, які потенційно можуть вплинути на спроможності вести війну в Україні.

Як падіння цін на нафту впливає на економіку Росії?

Для Росії зменшення світових цін на нафту означає втрату доходів від продажу енергоресурсів, які використовують для фінансування війни проти України. Про це у коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Спроможності Росії значно будуються на грошах, отриманих за експорт вуглеводнів. Падіння цін на нафту для Росії буде означати суттєво менший прихід грошей. Особиста моя думка, що крапку в історії Радянського Союзу поставило падіння світових цін на нафту. Те саме буде й з Росією. Якщо падає ціна на нафту й гроші не приходять, то елементарно не буде чим платити військовим за війну проти України. А якщо їм припинять платити, це може створити дуже неприємну історію для держави, передреволюційну.

Подальші зміни на ринку нафти залежатимуть від ситуації в економіках країн світу та ухвалення бюджетів на 2026 рік, вважає економіст.

Зауважимо! Коливання цін на світовому ринкові нафти нині перебуває в фазі зниження. Барель нафти Brent станом на 14 жовтня торгували за 62,2 долара. За останній тиждень марка втратила в ціні на понад 4 долари.

Як запобігти російському обходу міжнародних санкцій?

Нафтогазова галузь Росії перебуває під міжнародними санкціями, обходити які намагається через використання тіньового флоту танкерів. За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, він становить близько 17% усіх наявних нафтових танкерів у світі.

Економіст Іван Ус вважає, що для посилення тиску на Росію потрібен більш жорсткий підхід до регулювання реєстрації нафтових танкерів, адже маніпуляції з цим дозволяють обходити санкції. Ймовірно, до 19 пакету санкцій Європейського Союзу можуть внести додаткові обмеження для боротьби з тіньовим флотом Росії.

Є інформація, що хочуть у цьому пакеті прописати перевірку отримання танкерами прапора країни. У мене виникає питання: Панама, Гвінея-Бісау, Ліберія, Маршаллові Острови в курсі, що під їхніми прапорами хтось ходить по світу? Я очікую, що зараз буде більш жорсткий підхід. По-перше, протоколи щодо затримки. Як на мене, принаймні поки є загроза від Росії, треба змінити правила, зробити їх більш жорсткими й не допускати такого лібералізму,

– говорить Іван Ус.

Прецедентом у боротьбі з тіньовим флотом Росії стало затримання Францією судна Boracay через відсутність прапора та невиконання наказів. Танкер запідозрили в причетності до незаконної судноплавної практики, пов'язаної з транспортуванням російської сирої нафти та нафтопродуктів, а також запуску дронів у Європі.

Згодом танкер і представників його екіпажу звільнили й судно продовжило курсування за маршрутом, але капітан постане перед судом у 2026 році за відмову співпрацювати з французькими правоохоронцями.

Окрім нелегальності перевезень, танкери тіньового флоту становлять загрозу довкіллю через забруднення морів витоками нафти.

Яка ситуація з купівлею російської нафти у світі?