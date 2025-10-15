После непродолжительного подъема цены на нефть в мире начали падать. Для ориентированной на продажу энергоресурсов российской экономики их обвал создает проблемы, которые потенциально могут повлиять на способности вести войну в Украине.

Как падение цен на нефть влияет на экономику России?

Для России уменьшение мировых цен на нефть означает потерю доходов от продажи энергоресурсов, которые используют для финансирования войны против Украины. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Иван Ус.

Смотрите также Продолжают снижаться: как изменились цены на нефть 14 октября

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Способности России значительно строятся на деньгах, полученных за экспорт углеводородов. Падение цен на нефть для России будет означать существенно меньший приход денег. Личное мое мнение, что точку в истории Советского Союза поставило падение мировых цен на нефть. То же самое будет и с Россией. Если падает цена на нефть и деньги не приходят, то элементарно нечем будет платить военным за войну против Украины. А если им прекратят платить, это может создать очень неприятную историю для государства, предреволюционную.

Дальнейшие изменения на рынке нефти будут зависеть от ситуации в экономиках стран мира и принятия бюджетов на 2026 год, считает экономист.

Заметим! Колебания цен на мировом рынке нефти сейчас находится в фазе снижения. Баррель нефти Brent по состоянию на 14 октября торговали за 62,2 доллара. За последнюю неделю марка потеряла в цене более чем на 4 доллара.

Как предотвратить российский обход международных санкций?

Нефтегазовая отрасль России находится под международными санкциями, обходить которые пытается через использование теневого флота танкеров. По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, он составляет около 17% всех имеющихся нефтяных танкеров в мире.

Экономист Иван Ус считает, что для усиления давления на Россию нужен более жесткий подход к регулированию регистрации нефтяных танкеров, ведь манипуляции с этим позволяют обходить санкции. Вероятно, в 19 пакет санкций Европейского Союза могут внести дополнительные ограничения для борьбы с теневым флотом России.

Есть информация, что хотят в этом пакете прописать проверку получения танкерами флага страны. У меня возникает вопрос: Панама, Гвинея-Бисау, Либерия, Маршалловы Острова в курсе, что под их флагами кто-то ходит по миру? Я ожидаю, что сейчас будет более жесткий подход. Во-первых, протоколы по задержке. Как по мне, по крайней мере пока есть угроза от России, надо изменить правила, сделать их более жесткими и не допускать такого либерализма,

– говорит Иван Ус.

Прецедентом в борьбе с теневым флотом России стало задержание Францией судна Boracay из-за отсутствия флага и невыполнения приказов. Танкер заподозрили в причастности к незаконной судоходной практике, связанной с транспортировкой российской сырой нефти и нефтепродуктов, а также запуска дронов в Европе.

Впоследствии танкер и представителей его экипажа освободили и судно продолжило курсирование по маршруту, но капитан предстанет перед судом в 2026 году за отказ сотрудничать с французскими правоохранителями.

Кроме нелегальности перевозок, танкеры теневого флота представляют угрозу окружающей среде из-за загрязнения морей утечками нефти.

Какова ситуация с покупкой российской нефти в мире?