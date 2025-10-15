Падение цен на нефть: чем России грозит колебание рынка
- Падение цен на нефть приводит к потере Россией доходов, которые она использует для финансирования войны в Украине. В перспективе это может угрожать стабильности российского режима.
- Для предотвращения обхода санкций Россией в нефтегазовой сфере необходимо усиление ограничений теневого флота танкеров.
После непродолжительного подъема цены на нефть в мире начали падать. Для ориентированной на продажу энергоресурсов российской экономики их обвал создает проблемы, которые потенциально могут повлиять на способности вести войну в Украине.
Как падение цен на нефть влияет на экономику России?
Для России уменьшение мировых цен на нефть означает потерю доходов от продажи энергоресурсов, которые используют для финансирования войны против Украины. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Иван Ус.
Смотрите также Продолжают снижаться: как изменились цены на нефть 14 октября
Способности России значительно строятся на деньгах, полученных за экспорт углеводородов. Падение цен на нефть для России будет означать существенно меньший приход денег. Личное мое мнение, что точку в истории Советского Союза поставило падение мировых цен на нефть. То же самое будет и с Россией. Если падает цена на нефть и деньги не приходят, то элементарно нечем будет платить военным за войну против Украины. А если им прекратят платить, это может создать очень неприятную историю для государства, предреволюционную.
Дальнейшие изменения на рынке нефти будут зависеть от ситуации в экономиках стран мира и принятия бюджетов на 2026 год, считает экономист.
Заметим! Колебания цен на мировом рынке нефти сейчас находится в фазе снижения. Баррель нефти Brent по состоянию на 14 октября торговали за 62,2 доллара. За последнюю неделю марка потеряла в цене более чем на 4 доллара.
Как предотвратить российский обход международных санкций?
Нефтегазовая отрасль России находится под международными санкциями, обходить которые пытается через использование теневого флота танкеров. По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, он составляет около 17% всех имеющихся нефтяных танкеров в мире.
Экономист Иван Ус считает, что для усиления давления на Россию нужен более жесткий подход к регулированию регистрации нефтяных танкеров, ведь манипуляции с этим позволяют обходить санкции. Вероятно, в 19 пакет санкций Европейского Союза могут внести дополнительные ограничения для борьбы с теневым флотом России.
Есть информация, что хотят в этом пакете прописать проверку получения танкерами флага страны. У меня возникает вопрос: Панама, Гвинея-Бисау, Либерия, Маршалловы Острова в курсе, что под их флагами кто-то ходит по миру? Я ожидаю, что сейчас будет более жесткий подход. Во-первых, протоколы по задержке. Как по мне, по крайней мере пока есть угроза от России, надо изменить правила, сделать их более жесткими и не допускать такого либерализма,
– говорит Иван Ус.
Прецедентом в борьбе с теневым флотом России стало задержание Францией судна Boracay из-за отсутствия флага и невыполнения приказов. Танкер заподозрили в причастности к незаконной судоходной практике, связанной с транспортировкой российской сырой нефти и нефтепродуктов, а также запуска дронов в Европе.
Впоследствии танкер и представителей его экипажа освободили и судно продолжило курсирование по маршруту, но капитан предстанет перед судом в 2026 году за отказ сотрудничать с французскими правоохранителями.
Кроме нелегальности перевозок, танкеры теневого флота представляют угрозу окружающей среде из-за загрязнения морей утечками нефти.
Какова ситуация с покупкой российской нефти в мире?
- Индийская компания Nayara Energy использует теневой флот для импорта российской нефти, несмотря на санкции ЕС. В августе она импортировала семь партий российской нефти, используя подсанкционные танкеры.
- Из-за пошлин США государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии почти наполовину сократили закупки российской нефти. В то же время частные НПЗ, такие как Naraya Energy, продолжают покупать российскую нефть.
- Некоторые страны ЕС увеличили импорт российских энергоносителей в 2025 году, несмотря на планы отказаться от них. Речь идет о семи из 27 стран-членов ЕС, включая пять стран, которые поддерживают Украину в войне.
- ЕС согласился на план отказа от импорта российской нефти и газа до 2028 года, несмотря на критику Венгрии и Словакии. Законопроект предусматривает прекращение импорта газа по новым контрактам с 2026 года, а по долгосрочным – с 2028 года.