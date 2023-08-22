Обвал рубля сколихнув ринок валют у ще одній країні: як відреагував курс

Стрімке знецінення російського рубля вплинуло на валютний ринок однієї з країн Центральної Азії. Що відбувалося з курсом національної валюти протягом минулого тижня – далі у тексті.

Обвал рубля сколихнув валютний ринок Казахстану

У Казахстані зафіксували відчутне знецінення національної валюти Казахстану – тенге. Грошова одиниця втрачала позиції на ринку до п'ятниці минулого тижня.

Варте уваги Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки

Після того, як центральний банк Казахстану проаналізував ситуацію на валютному ринку та з'ясував, що останній обвал тенге – це наслідок стрімкого обвалу російського рубля. Одна з причин девальвації валюти Казахстану – небажання експортерів продавати валюту в очікуванні подальшого ослаблення тенге після початку турбулентного періоду на ринку в Росії.

Український економіст Борис Кушнірук вважав, що девальвація рубля – це продумана операція російської влади . Мовляв, таким чином Кремль намагається поповнити бюджет.

Казахський регулятор додав, що зв'язок між обмінними курсами рубля і тенге щодо долара США все ще існує, але на сьогодні уже не варто говорити про високу або лінійну кореляцію, яка існувала раніше.

Додають, що казахський центральний банк не проводив жодних інтервенцій на валютний ринок під час розпродажу. З початком нового тижня курс тенге щодо долара майже не змінився.