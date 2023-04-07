Росіяни масово кинулися купувати "ворожий"долар: відео кілометрової черги

Російський рубль зафіксував кілька серйозних спадів на ринку. Зокрема, цієї п'ятниці валюта суттєво обвалилася проти долара та євро. Реакція росіян не змусила себе чекати.

Нагадаємо, 7 квітня 2023 року російський рубль впав до найнижчого рівня за 12 місяців щодо американського долара та євро. Грошова одиниця навіть потратила до трійки найгірших валют у світі.

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Росіяни масово кинулися купувати долар

На тлі "від'ємного зміцнення" російського рубля жителі держави-агресорки намагаються придбати недружні валюти, стоячи у довжелезній черзі до обмінників. Відео нового тренду навіть потрапило у соціальні мережі.

Схоже, що одними із перших запастися іноземними валютами вирішили жителі російського Санкт-Петербурга. Додамо, що це одне із найбільших міст держави-агресорки.

Попередні обвали долара та причини

У четвер, 6 квітня, рубль також демонстрував негативну динаміку на ринку. Долар подорожчав до 80,1 рубля. Крім того, російська валюта почала березень також зі знецінення, обвалившись до мінімуму за 10 місяців. Серед факторів, які тиснуть на грошову одиницю, виділяють такі: