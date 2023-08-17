Це погоджена дія російської влади, – економіст про стрімке знецінення рубля

Однієї з ключових тем в останні дні був російський рубль. А точніше, стрімке знецінення валюти. Відреагував на це навіть Путін. Але на що справді варто звернути увагу – далі у тексті.

На терміновому засіданні, яке вчора скликали за ініціативою Путіна, все-таки не наважилися посилити валютний контроль. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук дав власну оцінку для усіх подій, пов'язаних з російським рублем. Ба більше, він розповів, чи варто очікувати ослаблення Росії у найближчій перспективі.

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Перш за все Кушнірук наголошував ще на початку повномасштабної агресії Росії проти України, що офіційна Москва має можливості забезпечувати фінансування війни протягом, на жаль, доволі довго періоду.

Один із механізмів фінансування війни – це девальвація національної валюти, адже у Росії дуже значна частина доходів державних бюджетів формується внаслідок експорту вуглеводнів. Таким чином, Росія отримує виторг у валюті. Відповідно, якщо рубль знецінюється, то буде більше рублів для поповнення державного бюджету.

В цілому я майже впевнений, що це погоджена дія російської влади. І не йдеться про ніякий обвал рубля, на жаль. Вони у такий спосіб лише забезпечують фінансування державного бюджету. На сьогодні це цілком прогнозовані дії, спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету Росії,

– розповів економіст.

Валютний фактор

Крім того, варто враховувати, що Росія отримує плату за експорт у неліквідних валютах. Найчастіше це китайський юань та індійські рупії. Це ще одна проблема для росіян, на думку Кушнірука. Адже це фактично непотрібні активи.

Росія дуже суттєво наростила експорт в Індію, для прикладу. Перш за все йдеться про нафту, але при цьому крім фармацевтичних товарів там немає що купувати. Плюс Росія продавала нафту до Китаю та Індії зі знижками, отримавши активи, які потенційно дуже слабкі.

Останній обвал на Московській біржі

Борис Кушнірук також прокоментував останні зміни на Московській біржі. Нагадаємо, що Індекс MOEX знецінився до найнижчого рівня з жовтня 2022 року.

За його словами, курсова нестабільність формує нестабільність очікувань на фондовому ринку. Тому фіксують певне знецінення активів на біржі. Проте варто враховувати, що фондовий ринок формує дуже малу частину реальної вартості тих чи інших.

Ці коливання на фондовому ринку безперечно теж є відображенням загальних складностей в російській економіці. Але, на жаль, не варто розраховувати, що ось-ось і Росія впаде.