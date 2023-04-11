Найбільший за рік обвал російського рубля: що за цим стоїть

Останнім часом відбулися значні зміни на валютному ринку Росії, які призвели до найбільшого за рік знецінення рубля щодо долара та євро. Про головні причини та фактори впливу – детально розповідаємо у новому матеріалі 24 Каналу.

Що було з російським рублем у 2022 році

Динаміка курсу рубля щодо інших валют загалом залежить від співвідношення поточного торгового балансу, який вимірює скільки грошей заходить в країну із зовнішнього світу, а скільки йде. У 2022 році ці показники грали на користь Росії, адже фіксували профіцит торгового балансу. Головні причини:

Імпорт Росії значно впав через санкційну політику колективного Заходу;

При цьому агресор підтримував експерт енергоносіїв на досить значному рівні. Крім того, нафта та газ значно подорожчали, в тому числі через шок ринків після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а перші нафтові санкції набули чинності наприкінці минулого року.

Що таке курс валют Це вартість однієї грошової одиниці в термінах іншої. Загалом на цінову динаміку валюти впливає ринок, де ключову роль відіграють попит та пропозиція. Виділяють два режими для курсу валют: плаваючий та фіксований.

Звичайно, торік рубль фіксував значні втрати, проте минулої весни, на жаль, оперативні дії центрального банку Росії та різке падіння імпорту призвели до стабілізації та укріплення валюти. Річ у тому, що валютний ринок був переповнений. Також можна додати, що позиції рубля у 2022 році були неприродно сильними.

Проте цьогоріч ситуація є прямо протилежною. Зокрема, імпорт росте, а доходи від експорту енергоносіїв падають. Тоді як послаблення певних заходів щодо контролю за капіталом призвело до зростання попиту на долар США, який стає все важче знайти, пише Bloomberg. На грошову одиницю агресора також тиснуть й інші фактори.

Основні причини знецінення рубля

З початку весни 2023 року російський рубль встиг зафіксувати кілька суттєвих спадів. Зокрема, 1 березня ця валюта впала до мінімального значення за 10 місяців на тлі санкцій Заходу, зменшення обсягів доходів Кремля від експорту енергоносіїв та зростання військових витрат. Загалом з грудня грошова одиниця втратила приблизно 20% проти американського долара, пише Financial Times.

На сьогодні рубль торгується на так званому "тонкому ринку", адже кількість та обсяги валютних операцій значно впали. Тобто тепер на ситуацію можуть істотно вплинути навіть незначні зміни попиту та пропозиції, повідомляють російські ЗМІ.

7 квітня 2023 року на ринку зафіксували найбільший обвал рубля за 12 місяців. Долар коштував понад 83 рублі, а євро перетнуло позначку у 91 рубль. Російська валюта навіть потрапила до трійки світових аутсайдерів.

Від пікового рівня у липні 2022 року на рівні 50 рублів за долар, російська валюта втратила приблизно 40% своєї вартості. Згідно з даними Reuters, це сталося через два фактори, які тиснуть на грошову одиницю:

Валютна криза в країні;

Відтік іноземних бізнесів і капіталів.

Щодо другого пункту, то критичну роль відіграла новина про продаж компанією Shell частки у проєкті "Сахалін-2". Також додають, що є можливість виведення за кордон понад 1 мільярда доларів у рамках цієї угоди, пише Bloomberg. Додають, що компанія отримала згоду на це від Володимира Путіна, який у відповідь на санкційні обмеження заборонив іноземним компаніям продавати свої активи без погодження спеціальної урядової комісії.

Міжнародні санкції перетворюють російський ринок у закуток, відірваний від глобальної фінансової системи, ліквідність якого скорочується. До того ж за рік обсяги торгів валютної пари рубль – долар у Росії впали до чверті довоєнного рівня, тоді як торгівля китайським юанем зросла майже у чотири рази. На початку квітня повідомили, що юань випередив долар за обсягом торгів на ринку.

Фактор нафти

Ще один важливий нюанс – це березневі ціни на нафту. Нагадаємо, що протягом першого місяця весни 2023 року на ринку зафіксували суттєве знецінення чорного золота. Відтак з врахуванням усіх вище перерахованих факторів, які пов'язані з експортом сировини, доходи Кремля ще більше просіли.

Проте варто наголосити, що ОПЕК+ нещодавно вирішили скоротити обсяги видобування нафти на 1,16 мільйона барелів на добу. На фоні цього ціни повернулися до зростання. Перша реакція ринку – плюс 8%. Хоча побоювання щодо рецесії трохи стримують цю тенденцію. Але вкрай важливо враховувати цей аспект.

Звернемо увагу на нафтові санкції проти Росії. Йдеться про ембарго від ЄС та цінову стелю на рівні 60 доларів за барель, які почали діяти 5 грудня 2022 року. Послаблення позицій рубля на ринку з початку поточного року значно зумовлено цими факторами. Офіційна Москва зараз продає більшість своєї нафти Китаю, Індії та Туреччині, які також можуть вимагати додаткові знижки. До того ж 5 лютого 2023 року почала діяти гранична ціна й на російські нафтопродукти.

Позиція російської влади

Останній обвал рубля на ринку прокоментував міністр фінансів Росії Антон Сілуанов. За його словами, національна валюта ослабла проти долара США та євро, зафіксувавши найгірші показники за рік, через зміни, які пов'язані або зі збільшення імпорту, або зі зменшенням експортного виторгу. Чиновник з держави-агресорки також додав, що курс валюти функціонує згідно з ринковими принципами та реагує на зміни ззовні.

Російський центральний банк також оприлюднив заяву щодо знецінення рубля. Згідно з повідомленням фінансової установи експортери зменшили продажі іноземної валюти у перші дні квітня, що й сприяло значному знеціненню рубля, пише Reuters.

До теми! Водночас слабший рубль допомагає Росії збільшити прибутки від експорту. Річ у тому, що офіційна Москва отримує фінансові надходження від продажу енергоносіїв у доларах та євро, тоді як уряд держави-агресорки здійснює фінансові операції у національній валюті.

Український експерт про Росію та ситуацію з рублем

24 Канал запитав фахівця в Україні про ситуацію, яка склалася навколо російського рубля. За словами інвестора та економіста Сергія Фурси, наразі недоречно говорити про різкий обвал рубля. Йдеться про спад на рівні 5 – 7%. При цьому зараз складно визначити, чому саме сталося падіння. На його думку, відіграла роль сукупність факторів, тоді як самі росіяни називають недотримання певного виторгу від експорту.

Це цілком реально, так працюють санкції. Крім того, можливо вплинув на ситуацію відтік капіталу. Інвестори постійно йдуть з Росії. Зараз випустили, наприклад, компанію Shell, яка має забрати з собою приблизно 1 мільярд доларів. Це теж могло вплинути,

– розповів Сергій Фурса.

Експерт також додав, що від рубля далі очікувати можна буквально всього що завгодно, а прогнозувати щось просто неможливо. Щодо поглиблення торгових відносин з Китаєм, то економіст виділив такий момент:

Якби Росія не експортувала товари до Піднебесної, то тиск на рубль був би більшим, адже країна мала б менше валютний виторг;

Водночас Китай купує зі значними знижками, тому цей показник менший, ніж міг би бути, за умови якщо Росія нормально поводилася та співпрацювала з Європою та відсутності санкцій.

Щодо дефіциту російського бюджету, то Сергій Фурса відмітив, що згідно з останніми цифрами, ця сума наразі становить 2,4 трильйона рублів. Росії вдалося трохи покращити ситуацію у березні, а точніше в останній день місяця. Експерт підкреслив, що це викликає певні питання.