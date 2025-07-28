Почему падают акции российских компаний?

В понедельник, 28 июля, акции крупнейших российских компаний на фондовом рынке резко обвалились. Падение произошло сразу после заявления президента США Дональда Трампа о намерении сократить срок своего ультиматума России о прекращении войны в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Viev.

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График падения акций российских компаний / фото Trading Viev

Во время выступления президент США заявил, что разочарован действиями Москвы и "уже знает ответ" Кремля.

У нас с вами были обсуждения, и мы думали, что уже не раз пришли к какому-то решению. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город вроде Киева, убивает много людей, и я говорю: так делать не надо. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Я очень разочарован в президенте Путине. Поэтому нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ,

– заявил Трамп.

Ранее он озвучил ультиматум: если в течение 50 дней Россия не согласится на перемирие, США введут 100-процентные вторичные пошлины против стран и компаний, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

На сколько упали акции крупнейших российских компаний?

Заявление Трампа вызвало мгновенную реакцию на финансовых рынках. На момент публикации акции крупнейших российских компаний продемонстрировали ощутимое падение.

На сколько упали акции: