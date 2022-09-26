Вперше з початку війни проти України: що відбувається на московській біржі

Стрімкі коливання на московській біржі набирають оберти. Річ у тому, що Індекс фондового ринку держави-агресорки обвалився нижче важливого рівня.

Індекс московської біржі з початку торгів у понеділок, 26 вересня, втратив майже 9% та обвалився нижче важливої позначки – 2000. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Крім того, це мінімальне значення з 2017 року.

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Новий обвал на московській біржі

Важливо додати, що сьогоднішній обвал лише продовжує від'ємну тенденцію на московській біржі, яка була зафіксована минулого тижня. За цей час Індекс втратив 14%, а на момент створення цього матеріалу коливається на рівні 1915, за даними Trading Economics. До того ж не зникають наступні фактори тиску:

Побоювання щодо ескалації повномасштабної війни росії проти України;

Ядерні погрози Кремля.

П'ять країн ЄС закликають посилити санкції проти росії. У їхній пропозиції обмеження щодо енергетичного сектору, долара США, криптовалют, ядерної співпраці.

Ринок акцій також стрімко слабшає но фоні псевдореферендумів, які росіяни намагаються абсолютно незаконно провести в окупованих регіонах України та початку мобілізацію у росії. Додамо, що це перша мобілізація на території держави-агресорки з часів Другої світової війни. На сьогодні серед лідерів за втратами наступні компанії:

компанія "Газпром" втратила 6,11%;

тоді як для "роснефті" спад склав 11,80%;

акції Новатек подешевшали на 9,34%;

водночас Лукойл втратив в цін і 6,18%;

активи "Сбербанку" вже коштують на 6,79% менше ;

менше акції "Яндекс" впали на 11,76%;

тоді активи компанії "Сургутнафтогаз" втратили 16,15%.

На фінансові ринки росії також тиснуть заяви про оподаткування експорту. Головна мета – зібрати 3 трильйони рублів задля того, аби покрити дефіцит бюджету.