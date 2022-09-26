Впервые с начала войны против Украины: что происходит на московской бирже

Стремительные колебания на московской бирже набирают обороты. Дело в том, что Индекс фондового рынка государства-агрессора рухнул ниже важного уровня.

Индекс московской биржи с начала торгов в понедельник, 26 сентября, потерял почти 9% и рухнул ниже важной отметки – 2000. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Кроме того, это минимальное значение с 2017 года.

Достойно внимания Нефтяное эмбарго все ближе: как это могут использовать инвесторы из Украины

Новый обвал на московской бирже

Важно добавить, что сегодняшний обвал только продолжает отрицательную тенденцию на московской бирже, которая была зафиксирована на прошлой неделе. За это время Индекс потерял 14%, а на момент создания этого материала колеблется на уровне 1915, по данным Trading Economics. К тому же не исчезают следующие факторы давления:

Опасения по поводу эскалации полномасштабной войны россии против Украины;

Ядерные угрозы Кремля.

Пять стран ЕС призывают ужесточить санкции против россии. В их предложении ограничения по энергетическому сектору, доллару США, криптовалюте, ядерному сотрудничеству.

Рынок акций также стремительно ослабевает на фоне псевдореферендумов, которые россияне пытаются абсолютно незаконно провести в оккупированных регионах Украины и начала мобилизацию в россии. Это первая мобилизация на территории государства-агрессора со времен Второй мировой войны. На сегодняшний день среди лидеров по потерям следующие компании:

компания "Газпром" потеряла 6,11%;

тогда как для "Роснефти" спад составил 11,80%;

акции Новатек подешевели на 9,34%;

в то же время Лукойл потерял в цене 6,18%;

активы "Сбербанка" уже стоят на 6,79% меньше ;

меньше акции "Яндекс" упали на 11,76%;

тогда активы компании "Сургутнефтегаз" потеряли 16,15%.

На финансовые рынки россии также давят заявления о налогообложении экспорта. Главная цель – собрать 3 триллиона рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета.