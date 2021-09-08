Обвал біткойна: чи справді у цьому винен Сальвадор

У вівторок, 7 вересня, біткоїн обвалився на 20%. Причиною називають не зовсім вдалий запуск біткойна як офіційного платіжного засобу в Сальвадорі. Журналісти 24 каналу розпитали експертів, яка ж насправді причина різкого падіння криптовалюти.

Чому обвалися біткойн

Перш ніж біткойн обвалився, він виріс до своїх кількамісячних максимумів на фоні двох позитивних новин, пояснює Андрій Шевчишин, керівник аналітичного департаменту групи Forex Club:

Сальвадор прийняв біткойн як офіційний платіжний засіб та напередодні запуску придбав біткойни на суму 20 мільйонів доларів.

Китай пом'якшив своє регулювання, назвавши попередні обмеження щодо криптовалют надто жорсткими.

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Це все дозволило біткойну показати хороший ріст. Але на фоні будь-якого росту є частка клієнтів, які хочуть зафіксувати свій прибуток. Після виходу новин на цьому оптимізмі з'явилися великі транзакції, в результаті яких деякі учасники ринку продали великі об'єми біткойна,

– пояснює Андрій Шевчишин.

Через значні обсяги продажів біткойн почав падати і запустив цілу лавину – коли й звичайні інвестори почали скидати біткойн, щоб зафіксувати свій прибуток.

Будь-який тренд на зростання активу в певний момент закінчується. Тому ті, хто в спекулятивних цілях купували біткойн, чим більша ціна, тим більше схильні зафіксувати свій прибуток, щоби отримати його вже фактично,

– пояснює Василь Матій, керуючий активами 1st Family Office.

Що робити інвесторам

: фактично біткойн обвалився не через події у Сальвадорі, а через те, що на фоні позитивних новин для біткойна з Сальвадору та Китаю і його рості група інвесторів вирішила зафіксувати свій прибуток, масово продавши біткойн.

Експерт радить інвесторам не панікувати, адже такі коливання – це звична справа для волатильного біткойна.

"Людина, яка інвестувала в біткойн, повинна бути готова до такого роду коливань. І біткойн їх показував постійно: 10-20% руху за добу – це нічого нового. Хтось активно розпродався. А хтось, використовуючи це падіння, активно купив," – пояснює Андрій Шевчишин.

Навіть інвестори, які купили біткойн на самому максимумі – 52 тисячі доларів, – могли використати ситуацію на свою користь. Якщо інвестор вклав 1000 доларів, коли біткойн коштував 52 тисячі доларів, то він вже би міг бути майже в нулі, якби таку ж суму вклав, коли біткойн обвалився до 42 тисяч доларів.

Водночас у Василя Матія інша порада – займатися довгостроковими інвестиціями.

Я б радив інвесторам завжди мати довгострокові плани та в першу чергу інвестувати в активи на довгий період. Тоді такі локальні коливання взагалі не будуть переймати інвесторі, а дохід буде завдяки довгостроковому зростанню активу,

– переконує експерт.

Вартість біткойна

Ціна біткойна впала 7 вересня з 52 тисяч до 43 тисяч доларів, тобто на 20%. У середу, 8 вересня, біткойн коштує понад 46 тисяч доларів, за даними Coindesk.



Вартість біткойна протягом останнього тижня / Графік Coindesk

Прийняття біткойну у Сальвадорі

Прийняття біткойну як офіційного платіжного засобу у Сальвадорі зустріли тисячним протестом.

Деякі платформи, зокрема Apple і Huawei не підтримали місцевий цифровий гаманець Chivo.

Противники ініціативи бояться, що це поширить фінансову нестабільність та незаконні операції в країні.

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