Обвал биткоина: действительно ли в этом виноват Сальвадор

Во вторник, 7 сентября, биткоин обвалился на 20%. Причиной называют не совсем удачный запуск биткоина как официального платежного средства в Сальвадоре. Журналисты 24 канала расспросили экспертов, какая в действительности причина резкого падения криптовалюты.

Почему обрушился биткоин

Прежде чем биткоин обвалился, он вырос до своих многомесячных максимумов на фоне двух положительных новостей, объясняет Андрей Шевчишин, руководитель аналитического департамента группы Forex Club:

Сальвадор принял биткоин как официальное платежное средство и накануне запуска приобрел биткоины на сумму 20 миллионов долларов.

Китай смягчил свое регулирования, назвав предыдущие ограничения по криптовалюте слишком жесткими.

К теме Биткоин признали официальным платежным средством: какие перспективы для рынка это открывает

Это все позволило биткоину показать хороший рост. Но на фоне любого роста есть доля клиентов, которые хотят зафиксировать свою прибыль. После выхода новостей на этом оптимизме появились большие транзакции, в результате которых некоторые участники рынка продали большие объемы биткоина,

– объясняет Андрей Шевчишин.

За значительных объемов продаж биткоин начал падать и запустил целую лавину – когда и обычные инвесторы начали сбрасывать биткоин, чтобы зафиксировать свою прибыль.

Любой тренд на рост актива в определенный момент заканчивается. Поэтому те, кто в спекулятивных целях покупали биткоин, чем больше цена, тем больше склонны зафиксировать свою прибыль, чтобы получить ее уже фактически,

– объясняет Василий Матий, управляющий активами 1st Family Office.

Что делать инвесторам

: фактически биткоин обрушился не из-за событий в Сальвадоре, а потому, что на фоне позитивных новостей для биткоина из Сальвадора и Китая и его росте группа инвесторов решила зафиксировать свою прибыль, массово продав биткоин.

Эксперт советует инвесторам не паниковать, ведь такие колебания – это обычное дело для волатильного биткоина.

"Человек, который инвестировала в биткоин, должен быть готов к такому роду колебаний. И биткоин их показывал постоянно: 10-20% движения в сутки – это ничего нового. Кто-то активно распродался. А кто-то, используя это падение, активно купил," – объясняет Андрей Шевчишин.

Даже инвесторы, которые купили биткоин на самом максимуме – 52000 долларов, – могли использовать ситуацию в свою пользу. Если инвестор вложил 1000 долларов, когда биткоин стоил 52000 долларов, то он уже мог бы быть почти в нуле, если бы такую ​​же сумму вложил, когда биткоин обвалился до 42 тысяч долларов.

В то же время у Василия Матия другой совет – заниматься долгосрочными инвестициями.

Я бы советовал инвесторам всегда иметь долгосрочные планы и в первую очередь инвестировать в активы на долгий период. Тогда такие локальные колебания вообще не будут перенимать инвесторы, а доход будет благодаря долгосрочному росту актива,

– убеждает эксперт.

Стоимость биткоина

Цена биткоина упала 7 сентября с 52 тысяч до 43 тысяч долларов, то есть на 20%. В среду, 8 сентября, биткоин стоит более 46 000 долларов, по данным Coindesk.



Стоимость биткоина в течение последней недели / График Coindesk

Принятие биткоина в Сальвадоре

Принятие биткоина как официального платежного средства в Сальвадоре встретили тысячным протестом.

Некоторые платформы, в том числе Apple и Huawei не поддержали местный цифровой кошелек Chivo.

Противники инициативы боятся, что это распространит финансовую нестабильность и незаконные операции в стране.

Подробнее Биткоин обвалился на 20% из-за Сальвадора: что случилось