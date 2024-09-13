Що можна робити з доларом 1996 року

Перш за все варто наголосити, що усі долари, які були випущені з 1914 року дійсні та є законним платіжним засобом. США оприлюднили дуже чіткі критерії щодо цього питання. Це стосується й доларів 1996 року випуску.

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Водночас Національний банк України наголошує, що не існує обмежень щодо обміну валюти за номіналами або роком емісії. Це означає, що банки та обмінники зобов'язані приймати долари 1996 року, якщо вони у належному стані для здійснення операції. У Нацбанку додали, що фінансові установи не можуть встановлювати для клієнтів обмеження за номіналом або роком емісії банкнот іноземної валюти.

Важливо! Для того, аби банкноти доларів прийняли для обміну, вони не мають бути фальшивими. Перевірити долари на справжність досить просто. Це може зробити кожен у домашніх умовах, звернувши увагу всього на кілька деталей.

Нагадаємо, що в Україні купюри доларів 1996 року відносять до "старих", оскільки після США оновили елементи захисту на банкнотах. Проте в НБУ підмітили, що в його нормативних актах немає такого терміну як "старі" банкноти. Крім того, регулятор скасував визначення "частково зношені банкноти".