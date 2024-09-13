Что можно делать с долларом 1996 года

Прежде всего стоит отметить, что все доллары, которые были выпущены с 1914 года действительны и являются законным платежным средством. США обнародовали очень четкие критерии по этому вопросу. Это касается и долларов 1996 года выпуска.

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В то же время Национальный банк Украины отмечает, что не существует ограничений по обмену валюты по номиналам или годом эмиссии. Это означает, что банки и обменники обязаны принимать доллары 1996 года, если они в надлежащем состоянии для осуществления операции. В Нацбанке добавили, что финансовые учреждения не могут устанавливать для клиентов ограничения по номиналу или годом эмиссии банкнот иностранной валюты.

Важно! Для того, чтобы банкноты долларов приняли для обмена, они не должны быть фальшивыми. Проверить доллары на подлинность достаточно просто. Это может сделать каждый в домашних условиях, обратив внимание всего на несколько деталей.

Напомним, что в Украине купюры долларов 1996 года относят к "старым", поскольку после США обновили элементы защиты на банкнотах. Однако в НБУ подметили, что в его нормативных актах нет такого термина как "старые" банкноты. Кроме того, регулятор отменил определение "частично изношенные банкноты".