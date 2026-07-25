Не всі євро можна обміняти: які банкноти у вас не приймуть в Україні

Обміняти євро в Україні зазвичай не становить проблем, однак існують випадки, коли банк чи обмінний пункт може відмовити у проведенні операції. Найчастіше це стосується підроблених банкнот або купюр, справжність яких неможливо підтвердити.

Які банкноти євро не вдасться обміняти

Українські банки та ліцензовані обмінні пункти зобов'язані перевіряти справжність іноземної валюти, пише "Новини.Live". Якщо банкнота має явні ознаки підробки або її автентичність неможливо встановити під час перевірки, обміняти таку купюру не вийде.

До ознак, які можуть викликати підозру, належать невідповідність захисних елементів, незвична структура паперу, нечіткий друк, відсутність водяних знаків, захисної нитки чи голограми. У такому разі касир має право вилучити банкноту для проведення експертизи відповідно до встановленої процедури.

Якщо експерти підтвердять, що купюра є фальшивою, її власнику не відшкодовують вартість. Саме тому не варто купувати валюту "з рук" або в неліцензованих обмінниках, адже ризик отримати підробку значно вищий.

Що потрібно знати про купюри номіналом 500 євро

Окремо варто згадати банкноти номіналом 500 євро. Через високий ризик використання у незаконних фінансових операціях Європейський центральний банк припинив їх випуск ще у 2019 році. Нові купюри такого номіналу більше не друкуються.

Водночас це не означає, що банкноти по 500 євро стали недійсними. Вони залишаються законним платіжним засобом у країнах єврозони та можуть обмінюватися через національні центральні банки без обмеження у часі.

В Україні такі купюри також можуть приймати банки та обмінні пункти, однак через їхню рідкість окремі фінансові установи можуть проводити додаткову перевірку справжності. Відмовити в обміні лише через номінал банкноти не мають права, якщо вона є справжньою та відповідає вимогам щодо платіжності. Основною причиною відмови в обміні залишається саме фальшива або сумнівна щодо справжності валюта.

Пам'ятайте, що банкнота 500 євро виводиться з обігу. Це рішення було ухвалено ще у 2019 році. Водночас наразі таку купюру ще можна використовувати.