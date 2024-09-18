Долар, євро чи гривня: у якій валюті найвигідніше зберігати гроші

В турбулентні часи кожен прагне захисти свої збереження та обрати найбільш вигідні активи. Український економіст пояснив, які опції на сьогодні мають українці.

В якій валюті зберігати гроші у 2024 році

Український економіст Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів про опції, які доступні для українців. За словами експерта, якщо хтось хоче збереження у валюті, то немає принципового значення між доларами та євро.

Цікаво Як відрізнити справжні долари від підробки: чітка фотоінструкція

Він додав, якщо буде зменшуватися облікова ставка Федеральною резервною системою США, то аналогічно буде діяти Європейський центральний банк (ЄЦБ). Пендзин зауважив, що потрібно просто розуміти, що центробанки, найімовірніше, будуть підтримувати певне співвідношення у валютній парі долар – євро.

Важливо! Федеральний резерв проведе засідання у середу, 18 вересня, на якому будуть обговорювати доцільність зниження процентних ставок. Варто підмітити, що центробанк США може почати цикл пом'якшення монетарної політики вперше за 4 роки.

Крім того, Олег Пендзин підмітив ще такі моменти про заощадження в іноземних валютах:

По-перше, він нагадав, що на сьогодні банки пропонують дуже низькі відсотки за депозитами у валюті. Для розуміння, цей показник серед українських банків коливається від 0,1% до 3% річних, інформує "Мінфін";

По-друге, економіст зауважив, що сьогодні "ідучи" у валюту, люди позбавляють себе можливості розмістити цю валюту прибутково. На його думку, це теж саме, що тримати гроші в панчосі.

Олег Пендзин Економіст Є сенс тримати гроші у гривні й вкладати в облігації внутрішнього державного боргу. Адже дохідність ОВДП на сьогодні перекриває можливе знецінення гривні стосовно долара. Так, що на цей момент краще все-таки гривня. Але це моя особиста думка, кожен вирішує самостійно.

Економіст Олег Гетман раніше розповідав, що серед іноземних валют безумовно виділяються долар та євро, які краще зберігати у певному співвідношенні. Водночас експерт наголосив, що в Україні існують значно цікавіші інструменти для зберігання та примноження своїх заощаджень: військові облігації, ОВДП та гривневі депозити.