Різниця між "старими" та "новими" доларами: головні ознаки

Українці досить часто переймаються через те, чи вдасться обміняти так звані "старі" долари. Водночас люди прагнуть накопичувати саме найновіші версії готівкового долара.

"Старі" і "нові" долари

В Україні існує декілька неформальних найменувань для доларів. Для прикладу, виділяють "білі" та "сині" долари, інформує 24 Канал. Крім того, ще долари розділяють на "старі" та "нові" долари.

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"Старими" називають американські долари, які випустили у 1996 році. Це пов'язано з тим, що наступні покоління банкнот у США випускали з оновленими елементами захисту. Через це у деяких фінансових установах, які проводять операції з обміном іноземних валют, можуть виникати складнощі з тим, аби відрізнити справжні долари від фальшивих.

Водночас до так званих "нових" доларів відносять, ті банкноти, які Федеральна резервна система США оновили за останні 20 років. Ці нововведення торкнулися більшості номіналів купюр, які є в обігу. Найновіші дизайни долара США, згідно з даними The US Currency Education Program:

5 доларів – 2008 рік;

10 доларів – 2006 рік;

20 доларів – 2003 рік;

50 доларів – 2004 рік;

100 доларів – 2013 рік.

Цікаво! За останні понад 100 років центральний банк США змінював дизайни більшості банкнот американського долара, а також оновлював ключові захисні елементи. Винятком є лише дві купюри номіналами 1 та 2 долари.

Національний банк України неодноразово наголошував, що в Україні дійні усі долари, які були випущені з 1914 року. Відповідно усі банки та обмінники зобов'язані приймати долари усіх номіналів та років випуску. Головна вимога – це те, що банкноти, які пропонує клієнт для обміну, повинні були у належному стані.