Чи можна замінити старі долари новими?

З доларами, випущеними до 1996 року, можуть виникнути питання, адже їх проблематично перевіряти. Водночас регулятор зобов'язує фінустанови приймати усю валюту, яка перебуває в обігу, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу! Річ у тім, що на доларах, що випускалися після 1996 року оновлені елементи захисту, які легше ідентифікувати.

Уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав,

– повідомляє Нацбанк.

Ще у 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена" банкнота. Фінустанови зобов'язані приймати усю валюту. Для значно зношених чи пошкоджених купюр застосовується процедура інкасо за тарифами фінустанов.

Фактично, обміняти можна будь-яку валюту. Але результат цього процесу залежить від стану банкноти.

Що потрібно знати про долари зараз?

Зараз найбільшим номіналом американської валюти є – 100 доларів. Проте у минулому столітті існували і "крупніші" банкноти: 1000, 5 000 та 10 000 доларів. Згодом вказані купюри вивели з обігу, повідомляє U.S.Currency.

Якщо долари ідентифікують як фальшиві, їх передають на перевірку у НБУ. У випадку, коли регулятор підтверджує фальшивість, розпочинається розслідування. Тобто, банкноту віддають у правоохоронні органи.

Важливо! Курс долара у жовтні буде стабільним. Відбуватимуться лише незначні зміни. Люфт коливань очікується в межах 41,20 – 42,20 доларів.