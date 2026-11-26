Adv

Чи можна обміняти валюту без паспорта в Україні

В Україні фізичні особи можуть здійснювати валютно-обмінні операції без обов'язкового пред'явлення паспорта, якщо сума операції не досягає встановленого порога фінансового моніторингу. Йдеться про 400 тисяч гривень в еквіваленті. Зокрема, у ПриватБанку зазначають, що під час купівлі, продажу або конвертації валюти на суму до 400 тисяч гривень ідентифікацію клієнта проводять за його бажанням. У касовому чеку при цьому зазначають прізвище, ім'я та по батькові клієнта зі слів людини.

Зверніть увагу! Водночас це не означає, що кожен банк або обмінник зобов'язаний обслуговувати клієнта без документів. Фінансові установи можуть встановлювати власні процедури перевірки особи, зокрема для виконання вимог фінансового моніторингу та перевірки обмежень щодо проведення валютних операцій.

Наприклад, у серпні 2026 року Національний банк України посилив вимоги до банків щодо контролю за готівковими валютними операціями. Регулятор звернув увагу на випадки дроблення великих сум під час купівлі валюти та зобов'язав банки посилити контроль за діями клієнтів і касирів.

Тому перед відвідуванням банківського відділення варто уточнити, чи потрібно мати із собою документ, що посвідчує особу. Це допоможе уникнути ситуації, коли касир відмовить у проведенні операції через відсутність паспорта.

Коли під час обміну валюти обов'язково потрібні документи

Якщо людина планує провести валютно-обмінну операцію на суму від 400 тисяч гривень в еквіваленті, фінансова установа повинна провести повну ідентифікацію клієнта відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг.

У такому випадку можуть знадобитися:

паспорт громадянина України або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи, які підтверджують походження коштів.

При цьому банки можуть враховувати не лише одну операцію, а й сукупність валютних операцій клієнта за певний період. Наприклад, за інформацією ПриватБанку, повна ідентифікація необхідна, якщо операції становлять 400 тисяч гривень за день, 800 тисяч гривень за сім днів або 2 мільйони гривень за 90 днів.

Важливо! Фінансова установа має право попросити документи й на меншу суму, якщо операція викликає підозри або потребує додаткової перевірки. Тому поріг у 400 тисяч гривень не варто сприймати як гарантію того, що паспорт ніколи не знадобиться.

Отже, обміняти валюту без паспорта в Україні за певних умов можна. Однак якщо йдеться про значні суми або банк застосовує додаткові процедури ідентифікації, документи доведеться пред'явити.

До речі, українські банки та обмінники зобов'язані приймати всі доларові банкноти, які випущені після 1914 року. Відмова касира обміняти купюри старих зразків лише через рік їхнього випуску є прямим порушенням правил.