90 "синіх" доларів за 100 "білих": що важливо знати про обмін валюти в Україні

Існує думка, що старі долари обмінюються за іншим – зменшеним курсом. Інколи такі купюри ще називають "білими". Ця назва виникла через їхній дизайн.

За яким курсом обмінюють старі долари в Україні?

Станом на тепер, чинними є всі долари, випущені після 1914 року, повідомляє US Currency Education Program.

Себто, така валюта обмінюється і зараз. За умови, що:

ці банкноти відповідають зразкам та описам іноземних центральних банків;

та, якщо, їхня справжність підтверджена спеціальним обладнанням.

Складнощі можуть виникнути з пошкодженою валютою. Проте результат залежить саме від ступеня зношеності, повідомляє НБУ.

Важливо! У 2023 році регулятор затвердив зміни, які скасовують перелік ознак незначного зношення. Таким чином НБУ прагнув покращити процес перевірки банкнот.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– вказує регулятор.

Інша ситуація, якщо банкнота має ознаки значного зношення. Такі купюри уже віддають на інкасо, які особливості цієї процедури:

вона може бути тривалою в часі, адже банк передає купюри для обміну банку кореспонденту;

відбувається ця процедура за тарифами, які встановлює фінустанова.

Зауважимо, що "синіми" найчастіше називають купюри, випущені пізніше. Зокрема, 100 доларів 2013 року, адже тоді оновився дизайн банкнот. Незалежно від кольору, долари обмінюються за актуальним на день обміну курсом.

Нюанс полягає в тому, що, якщо ця купюра сильно зношена, після проведення інкасо, буде вирахувана комісія. Отже, ви отримаєте не всю суму.

Що ще важливо знати про долари зараз?