Які долари вважаються пошкодженими й що з ними робити

Пошкоджені долари – це неприємна ситуація для будь-кого. Проте варто знати, які купюри відносять до пошкоджених, а які – до значно пошкоджених. Це допоможе зрозуміти, що можна робити з такими банкнотами.

Які долари вважаються пошкодженими

Фінансові установи в Україні мають приймати пом'яті або пошкоджені банкноти, які не втратили свою платіжну спроможність. Йдеться про банкноти з потертістю або незначними плямами. Це вказано у постанові Національного банку України.

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Винятком є значно зношені та пошкодженні банкноти. Такі купюри банки та небанківські установи можуть не приймати для обміну.

До теми! НБУ скасував визначення “незначного зношення банкнот", аби мінімізувати зловживання під час обміну валют. Більше про ознаки зношених банкнот, які обов'язково мають приймати банки та обмінники, – читайте тут.

До значно пошкоджених та/або значно зношених відносять банкноти з такими ознаками:

Порвані або порізані (на частини);

Пошкодження дизайну, елементів захисту;

Наявність друкарських недоліків;

Обпалені/трухлі/гнилі;

Зміни первісного кольору паперу або зображень;

Наявні загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

Такі купюри можна обміняти на інкасо. Це процедура, у рамках якої значно зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для проведення відровідної операції. Також ця опція підійде для банкнот, які вилучили з обігу.

Варто додати, що за операцію інкасо стягують певну комісію. Водночас варто враховувати, що не всі банки надають цю послугу, тож напередодні варто уточнити інформацію щодо цього питання.