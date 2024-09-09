Які долари вважають "старими" та чи безпечно їх зберігати
Долар США має довгу історію та пройшов через численні зміни. Через це під час обміну можуть виникати питання щодо дійсності тих чи інших банкнот.
Які долари вважають "старими"
В Україні до "старих" доларів відносять купюри, яку були випущені у 1996 році. Ці банкноти виділяють в окрему категорію через те, що після вище згаданого року США почали додавати все нові й нові елементи захисту. Ще один фактор – це оновлений дизайн банкнот американської валюти.
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У зв'язку з цим банкам та обмінникам може бути складно відрізнити справжні долари від фальшивих. Проте Національний банк України заявив, що усі купюри іноземної валюти є дійсними. Йдеться про банкноти, які були випущені з 1914 року.
Дійсність доларів абсолютно не залежить від номіналу банкноту та року випуску. Тож усі купюри, які у належному стані, повинні приймати для проведення операцій з обміну. Банкноти мають не бути сильні зношені або пошкоджені, а також справжніми. Нагадаємо, що перевірити долари на справжність може кожен у домашніх умовах. Про головні правила можна прочитати тут.
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